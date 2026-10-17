Что случилось с мягким "л" в украинском языке, рассказываем, опираясь на объяснения филолога Оксаны Николаевны.

Как изменились правила правописания и куда исчезла мягкая "л"?

В 1928 году в Украине утвердили правописание, которое называют "харьковским" или "скрипниковским". Оно должно было объединить правописные традиции украинцев из разных регионов. Одной из его особенностей стала передача иноязычного звука [l] как твердого или мягкого – в зависимости от слова и степени его усвоения украинским языком. Поэтому в правописании появились формы:

"балькон" – балкон;

– балкон; "лямпа" – лампа;

– лампа; "кляса" – класс;

– класс; "бльок" – блок;

– блок; "блюза" – блуза;

блуза; "фльота" – флот;

– флот; "аэроплян" – самолет;

– самолет; "альгебра" – алгебра

– алгебра "пляж" – пляж (это написание сохранилось).

Но эта норма просуществовала недолго. В 1933 году правописание пересмотрели, а ряд прежних правил отменили. Смягчение иноязычного "л" в значительной степени устранили, и в официальных текстах закрепились привычные нам сегодня формы: "клас", "план", "блок", "блуза", "лампа".

Эти изменения происходили в период свертывания украинизации и усиления советского контроля над языковой политикой. В документах того времени отдельные нормы харьковского правописания объявлялись нежелательными, в частности как те, что якобы отдаляли украинский язык от русского.

Обратите внимание: мягкое "л" не исчезло из украинского языка полностью. Мы и сейчас пишем "льон", "льох", "люк", "лямка", "пальці". Изменения касались прежде всего правил передачи иноязычных слов, а не всех случаев смягчения согласных.

Неожиданная жизнь мягкого "л" сегодня

Мягкое "л" можно услышать и в современной речи – в частности, в произношении иностранцев, изучающих украинский язык. Например, колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво прославился фразой "На балькон!" в шоу "МастерШеф". Так он отправляет участников, чьи блюда ему понравились, на балкон – туда, где они отдыхают и наблюдают за дальнейшим соревнованием. Эта фраза стала узнаваемой и превратилась в мем.

Правильно ли говорить "балькон": смотрите видео от Оксаны Николаевны

Сегодня формы слов "лямпа", "кляса", "балкон" и "блюза" можно встретить в текстах, написанных по старым орфографическим нормам, а также в изданиях украинской диаспоры или когда в современных произведениях описываются события тех лет.

"Вийде вона, було, на балькон, подивиться вліво, подивиться вправо і обов’язково щось учудить". (Юрий Винничук. "Было-не было").

"Завила в повітрю розмахана лямпа". (Мирослав Ирчан. "Карпатская ночь" (1924).

В романе Виктора Домонтовича "Без почвы" встречаются формы:

"на балькон";

"клявіятуру піяніна";

"залю"в значении помещения для собраний или выступлений.

История слов "лямпа", "кляси" и "блюза" показывает, что орфографические нормы могут меняться под влиянием не только языковых процессов, но и политики. Харьковское правописание пыталось системно отражать особенности украинского произношения в заимствованных словах, однако в 1933 году значительная часть этих норм была отменена. Поэтому некоторые варианты написания, которые сегодня кажутся необычными, когда-то были официальными.