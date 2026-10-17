Що сталося з м'якою "л" в українській мові, розповідаємо опираючись на пояснення філологині Оксани Миколаївни.

Як змінилися правила правопису і куди зникло м'яке "л"?

У 1928 році в Україні затвердили правопис, який називають "харківським" або "скрипниківським". Він мав об’єднати правописні традиції українців із різних регіонів. Однією з його особливостей стало передавання іншомовного звука [l] як твердого або м’якого – залежно від слова та ступеня його засвоєння українською мовою. Тому в правописі з’явилися форми:

"балькон" – балкон;

– балкон; "лямпа" – лампа;

– лампа; "кляса" – клас;

– клас; "бльок" – блок;

– блок; "блюза" – блуза;

– блуза; "фльота" – флот;

– флот; "аероплян" – аероплан;

– аероплан; "альґебра" – алгебра

– алгебра "пляж" – пляж (це написання збереглося).

Але ця норма протрималася недовго. У 1933 році правопис переглянули, а низку попередніх правил скасували. Пом’якшення іншомовного "л" значною мірою усунули, і в офіційних текстах закріпилися звичні нам сьогодні форми: "клас", "план", "блок", "блуза", "лампа".

Ці зміни відбувалися в період згортання українізації та посилення радянського контролю над мовною політикою. У документах того часу окремі норми харківського правопису оголошували небажаними, зокрема такими, що нібито віддаляли українську мову від російської.

Зверніть увагу: м’яке "л" не зникло з української мови повністю. Ми й тепер пишемо "льон", "льох", "люк", "лямка", "пальці". Зміни стосувалися насамперед правил передавання іншомовних слів, а не всіх випадків пом’якшення приголосних.

Несподіване життя м’якого "л" сьогодні

М’яке "л" можна почути й у сучасному мовленні – зокрема, у вимові іноземців, які вивчають українську. Наприклад, колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво прославився фразою "На балькон!" у шоу "МастерШеф". Так він відправляє учасників, чиї страви йому сподобалися, на балкон – туди, де вони отримують перепочинок і спостерігають за подальшим змаганням. Ця фраза стала впізнаваною й перетворилася на мем.

Чи правильно казати "балькон": дивіться відео від Оксани Миколаївни

Сьогодні форми слів "лямпа", "кляса", "балькон" і "блюза" можна зустріти в текстах, написаних за старими правописними нормами, а також у виданнях української діаспори або коли у сучасних творах описуються події тих років.

"Вийде вона, було, на балькон, подивиться вліво, подивиться вправо і обов’язково щось учудить". (Юрій Винничук. "Було не було").

"Завила в повітрю розмахана лямпа". (Мирослав Ірчан. "Карпатська ніч" (1924).

В романі Віктор Домонтовича "Без ґрунту" трапляються форми:

"на балькон";

"клявіятуру піяніна";

"залю" в значенні приміщення для зібрань або виступів.

Історія "лямпи", "кляси" та "блюзи" показує, що правописні норми можуть змінюватися під впливом не лише мовних процесів, а й політики. Харківський правопис намагався системно передавати особливості української вимови в іншомовних словах, однак у 1933 році значну частину цих норм скасували. Тому деякі написання, які сьогодні здаються незвичними, колись були офіційними.