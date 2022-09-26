На фронте погиб главный педагог Коломыи Любомир Бордун

В войне россии против Украины отдал свою жизнь еще один украинский воин – Любомир Бордун. Он защищал Родину с первых дней полномасштабного вторжения агрессора.

Мэр Коломыи Богдан Станиславский сообщил, что Любомир Бордун погиб в бою с оккупантами в Донецкой области. Он был начальником управления образования Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области.

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Был авторитетом и Человеком с большой буквы

Бордун защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения россии в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Война у нас забрала Любомира Бордуна – защитника, воина, депутата Коломыйского городского совета двух созывов, начальника управления образования,

– написал Станиславский.

Глава Коломыи также отметил, что Любомир Бордун был незаурядным человеком-авторитетом, Человеком с большой буквы. Все уважали его за трудолюбие.

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Любомиру было 38 лет. У него остались жена и двое детей.

Из российского плена вернули учителя

24 канал выражает соболезнования родным и близким погибшего воина. Герои не погибают!

Одним из украинских воинов, освобожденных на днях из российского плена, стал 31-летний житель Николаева Виктор Руссу. До войны он работал учителем в лицее №40, сообщает Корабелов.Инфо. Директор лицея Виктория Сенкевич рассказала, что 26 февраля Виктор Руссу пошел защищать Украину в составе 36-й бригады морской пехоты. Руссу – учитель по Защите Украины.

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