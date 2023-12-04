Обнародовали рейтинг лучших студенческих городов мира в 2023 году
4 декабря 2023, 12:46Читати новину українською
Источник:Campus Advisor
Обнародовали рейтинг лучших студенческих городов мира в 2023 году. Его возглавил австралийский Мельбурн.
Так, составители рейтинга учитывали такие ключевые показатели, как стоимость жизни, общественный транспорт и т.д.
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Обнародовали 50 лучших студенческих городов мира в 2023 году
Так, среди основных факторов влияния на рейтинг выбрали:
- дружелюбие к студентам;
- стоимость проживания;
- ночная жизнь;
- общественный транспорт;
- удобства;
- безопасность.
В 20 лучших городов по этим показателям вошли:
- Мельбурн (Австралия);
- Берлин (Германия);
- Ньюкасл (Великобритания);
- Брно (Чехия);
- Сеул (Южная Корея);
- Вена (Австрия);
- Голуэй (Ирландия);
- Варшава (Польша);
- Монреаль (Канада);
- Сингапур (Сингапур);
- Бостон (США);
- Эдинбург (Великобритания);
- Прага (Чехия);
- Мадрид (Испания);
- Уппсала (Швеция);
- Чикаго (США);
- Сидней (Австралия);
- Будапешт (Венгрия);
- Краков (Польша);
- Турин (Италия).
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