Обнародовали рейтинг лучших студенческих городов мира в 2023 году. Его возглавил австралийский Мельбурн.

Так, составители рейтинга учитывали такие ключевые показатели, как стоимость жизни, общественный транспорт и т.д.

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Обнародовали 50 лучших студенческих городов мира в 2023 году

Так, среди основных факторов влияния на рейтинг выбрали:

дружелюбие к студентам;

стоимость проживания;

ночная жизнь;

общественный транспорт;

удобства;

безопасность.

В 20 лучших городов по этим показателям вошли:

Мельбурн (Австралия); Берлин (Германия); Ньюкасл (Великобритания); Брно (Чехия); Сеул (Южная Корея); Вена (Австрия); Голуэй (Ирландия); Варшава (Польша); Монреаль (Канада); Сингапур (Сингапур); Бостон (США); Эдинбург (Великобритания); Прага (Чехия); Мадрид (Испания); Уппсала (Швеция); Чикаго (США); Сидней (Австралия); Будапешт (Венгрия); Краков (Польша); Турин (Италия).

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