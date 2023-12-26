"Душат" в объятиях: учитель восхитил видео, на котором ученики не отпускают его на каникулы
Источник:Титок Антона Атаманчука
Учитель начальных классов Антон Атаманчук выложил в сети веселое видео из своих педагогических будней. В частности, "похвастался" тем, как ученицы не хотят отпускать его на каникулы.
Дети обнимают своего наставника и говорят, что будут скучать по нему. Антон напоминает, что начались каникулы и просит его не "душить".
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Учитель Антон Атаманчук восхитил видео со своими учениками
Ученицы Атаманюка же не хотят уходить и отпускать учителя домой.
Каникулы начались секунду назад. Идите одевайтесь и домой. Вы меня уже задушили. Я тоже буду за вами скучать, это всего на две недели,
– говорит учитель.
И добавляет, что его дома ждет собака.
Дети же не слушают, так что учителю пришлось им немного "пригрозить". Говорит положить дневники на стол.
Как отреагировали в сети
Это видео очень понравилось подписчикам учителя. Они радуются, что дети так любят своего наставника и считают, что для учителя это лучшая награда за работу.
Однако из подписниц даже предложила интересный лайфхак, как освободиться от объятий учеников. Советует на такой случай иметь конфеты, бросать в другой уголок класса и убегать.
Антона даже назвали в комментариях "Лучшим учителем года", и заявили, что "такой вид выглядит безумной популярностью".
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