Діти обіймають свого наставника і кажуть, що сумуватимуть за ним. Антон натомість нагадує, що розпочалися канікули і просить його не "душити".
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Учитель Антон Атаманчук замилував відео зі своїми учнями
Учениці Атаманюка ж не хочуть йти і відпускати вчителя додому.
Канікули почалися секунду назад. Йдіть одягайтеся і додому. Ви мене вже задушили. Я також буду за вами сумувати, це лише на два тижні,
– каже вчитель.
І додає, що його вдома чекає собака.
Діти ж не слухають, тож вчителю довелося їм трохи "пригрозити". Каже класти щоденники на стіл.
Як відреагували у мережі
Це відео дуже сподобалось підписникам вчителя. Вони радіють, що діти так люблять свого наставника і вважають, що для вчителя – це найкраща нагорода за роботу.
Однак із підписниць навіть запропонувала цікавий лайфхак, як звільнитись з обіймів учнів. Радить на такий випадок мати цукерки, кидати в інший куток класу і тікати.
Антона навіть назвали у коментарях "Найкращим вчитель року", і заявили, що "такий вигляд має шалена популярність".
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