Дети обнимают своего наставника и говорят, что будут скучать по нему. Антон напоминает, что начались каникулы и просит его не "душить".

Смотрите также Минобразования создало руководство о том, как говорить с учениками о войне

Учитель Антон Атаманчук восхитил видео со своими учениками

Ученицы Атаманюка же не хотят уходить и отпускать учителя домой.

Каникулы начались секунду назад. Идите одевайтесь и домой. Вы меня уже задушили. Я тоже буду за вами скучать, это всего на две недели,

– говорит учитель.

И добавляет, что его дома ждет собака.

Дети же не слушают, так что учителю пришлось им немного "пригрозить". Говорит положить дневники на стол.

Как отреагировали в сети

Это видео очень понравилось подписчикам учителя. Они радуются, что дети так любят своего наставника и считают, что для учителя это лучшая награда за работу.

Однако из подписниц даже предложила интересный лайфхак, как освободиться от объятий учеников. Советует на такой случай иметь конфеты, бросать в другой уголок класса и убегать.

Антона даже назвали в комментариях "Лучшим учителем года", и заявили, что "такой вид выглядит безумной популярностью".