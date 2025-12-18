Митохондрии не помогут в жизни: лучший учитель Украины раскритиковал школьную биологию

Победитель Global Teacher Prize Ukraine 2025, учитель биологии Руслан Шаламов, раскритиковал современную школьную программу по биологии. Он говорит, что она больше сосредоточена на заучивании фактов, чем на практическом применении знаний в жизни

По мнению учителя, приоритетом должна быть практичность полученных знаний на уроке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на медиа НУШ.

Что сказал учитель о современном состоянии программы по биологии в школе?

По словам учителя, школьники изучают строение митохондрий, рибосом, сердца лягушки и птицы, решают генетические задачи, сушат жуков и приносят скелеты рыб, но большинство этих знаний никак не помогают им в повседневной жизни.

Я, конечно, не сторонник того, чтобы мы выучили все. Пусть бы мы узнали о меньшем количестве фактов, но бы узнали так, что знали бы, что с тем делать потом,

– отметил Шаламов.

Он отметил, что важно объяснять строение собственного тела, особенности работы сердца и кишечника, а также давать практические советы, что делать при болях или когда обращаться к врачу. Учитель отметил, что такая практическая подготовка особенно важна в современных условиях.

Шаламов также привел пример своих бывших учеников, которые во время войны организовали фонд помощи и разбирались с медицинскими запросами, где 80% запросов оказывались непроверенными или опасными для здоровья.

По его мнению, знания, которые помогают распознавать и правильно реагировать на такие ситуации, должны стать главной целью уроков биологии для всех детей, а не только для будущих биологов.

Что известно о реформе образования в Украине?