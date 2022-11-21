Школьников Львова могут перевести на онлайн-обучение: назвали причину
Источник:ЛГС
Во Львове школы на этой неделе работают офлайн. Однако форму их работы могут изменить.
Начальник управления образования ЛГС Андрей Закалюк рассказал о работе образовательной отрасли города в течение недели. В частности, о возможной причине изменения формата обучения в учебных заведениях.
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Школы Львова могут изменить формат работы
По словам Закалюка, на процесс обучения могут повлиять перебои со светом. Чиновник при этом напомнил, что ракетный террор России оказывает значительное влияние на работу учебных заведений.
В некоторых школах могло по несколько часов не быть света, в некоторых садиках могло быть сложно организовать трехразовое питание. Некоторые школы могли долго быть без отопления,
– заметил Закалюк.
По словам начальника управления образования ЛГС, если в школе долго не будет света или отопления, школы переведут на дистанционную форму обучения. Все для того, чтобы дети были в безопасности и тепле.
Андрей Закалюк об обучении львовских школьников: смотрите видео
Как учились школьники во Львове на прошлой неделе
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что, учитывая сложную ситуацию с электроснабжением, 16 ноября, очного обучения в садах и школах города не было.
- Однако если родители не с кем оставить детей, могли отдать их в дежурные группы. Учителя и воспитатели работали.
- Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что с 17 ноября, школы и садики города снова работают в очном режиме.
- По его мнению, дети должны идти в школу, ведь нужно использовать каждый день.