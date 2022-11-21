Начальник управления образования ЛГС Андрей Закалюк рассказал о работе образовательной отрасли города в течение недели. В частности, о возможной причине изменения формата обучения в учебных заведениях.

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Школы Львова могут изменить формат работы

По словам Закалюка, на процесс обучения могут повлиять перебои со светом. Чиновник при этом напомнил, что ракетный террор России оказывает значительное влияние на работу учебных заведений.

В некоторых школах могло по несколько часов не быть света, в некоторых садиках могло быть сложно организовать трехразовое питание. Некоторые школы могли долго быть без отопления,

– заметил Закалюк.