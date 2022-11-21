Начальник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк розповів про роботу освітньої галузі міста упродовж тижня. Зокрема про можливу причину зміни формату навчання у закладах освіти.
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Школи Львова можуть змінити формат роботи
За словами Закалюка, на процес навчання можуть суттєво вплинути перебої зі світлом. Чиновник при цьому нагадав, що ракетний терор Росії значно впливає на роботу закладів освіти.
У деяких школах могло по декілька годин не бути світла, у деяких садочках могло бути складно організувати триразове харчування. Деякі школи могли довго бути без опалення,
– зауважив Закалюк.
Відтак, за словами начальника управління освіти ЛМР, якщо у школі довго не буде світла чи опалення, школи переведуть на дистанційну форму навчання. Усе задля того, аби діти були в безпеці і теплі.
Андрій Закалюк про навчання львівських школярів: дивіться відео
Як вчилися школярі у Львові минулого тижня
- Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що з огляду на складну ситуацію з електропостачанням, 16 листопада, очного навчання у садках та школах міста не було.
- Однак якщо батьки не мали з ким залишити дітей, могли віддати їх у чергові групи. Вчителі та вихователі працювали.
- Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив, що від 17 листопада, школи та садочки міста знову працюють в очному режимі.
- На його думку, діти мають йти до школи, адже треба використовувати кожен день.