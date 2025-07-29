Львовская политехника вводит платные экскурсии по университету
- Львовская политехника начала брать деньги за экскурсии по университету: 96 гривен – для одного человека, 48 гривен – для учащихся и студентов.
- Экскурсии проводят по предварительной записи для групп от 5 человек.
- Посетители могут увидеть Главный корпус, Машинный зал, Музей истории Политехники, студенческую библиотеку и обсерваторию.
Отныне в Национальный университет "Львовская политехника" можно будет записаться на экскурсию по вузу. Стоит она для одного человека 96 гривен.
Ученики и студенты смогут осмотреть вуз за 48 гривен. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу вуза.
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Что можно увидеть во Львовской политехнике?
В вузе, в частности, приглашают осмотреть Главный корпус Университета, который посещали нобелевские лауреаты, всемирно известные изобретатели, ученые, политики, общественные деятели и тысячи студентов разных поколений.
Окунитесь в атмосферу университета XIX века с уникальными интерьерами, шедеврами живописи и скульптуры. Откройте для себя Машинный зал с механизмами и оборудованием разных эпох. Приоткройте двери прошлого в Музее истории Политехники. Посетите уникальную студенческую библиотеку XIX века. Поднимитесь в одну из древнейших обсерваторий Украины и узнайте о тайнах и истории, что их на протяжении веков хранят стены Политехники,
– отмечают в вузе.
Экскурсии проводят в соответствии с предварительной записью. Соглашаться надо минимум за 24 часа. Запись можно отменить не позднее чем за 12 часов до ее проведения.
Экскурсии проводят для группы посетителей не менее 5 человек. Экскурсия для группы меньшей чем 5 человек возможны, если оплатить стоимость экскурсии для группы 5 человек.
Оплатить экскурсию можно в безналичной форме в книжном магазине в фойе Главного корпуса.
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