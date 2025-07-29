Учні та студенти зможуть оглянути виш за 48 гривень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на пресслужбу вишу.

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Що можна побачити у Львівській політехніці?

У виші, зокрема, запрошують оглянути Головний корпус Університету, який відвідували нобелівські лауреати, всесвітньовідомі винахідники, науковці, політики, громадські діячі і тисячі студентів різних поколінь.

Пориньте в атмосферу університету ХІХ століття з унікальними інтер'єрами, шедеврами малярства та скульптури. Відкрийте для себе Машинну залу з механізмами та обладнанням різних епох. Прочиніть двері минулого в Музеї історії Політехніки. Завітайте до унікальної студентської бібліотеки ХІХ століття. Підніміться до однієї з найдавніших обсерваторій України й довідайтеся про таємниці та історії, що їх упродовж століть зберігають стіни Політехніки,

– зазначають у виші.

Екскурсії проводять відповідно до попереднього запису. Зголошуватися треба щонайменше за 24 години. Запис можна скасувати не пізніше ніж за 12 годин до її проведення.

Екскурсії проводять для групи відвідувачів не меншої аніж 5 осіб. Екскурсія для групи меншої аніж 5 осіб можливі, якщо сплатити вартість екскурсії для групи 5 осіб.

Оплатити екскурсію можна у безготівковій формі у книгарні в фоє Головного корпусу.