Вакации закончились: что на львовском говоре означает "шкраб, фиркать и шрайбуваты"

В большинстве школ Украины уже закончились зимние каникулы. Не все ученики и учителя после ферий охотно вернулись к учебе и преподаванию.

Но второй семестр все же начался и получать новые знания надо. 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки" взамен вам расскажет вам, как наука продолжается в будах, то есть школах, Галичины.

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Что на галицкой гваре означает "шкраб, фыркать и шрайбуваты"

У пятнадцатой подборке подскажем вам, какими интересными диалектными словами с галицкой гвары вы можете обогатить свой словарный запас и употреблять их, когда будете рассказывать об обучении.

вакації – канікули;

фе́рії – канікули;

буда – школа;

Бельферы в начале второго семестра традиционно спрашивают, не забыла ли бранжа все, что выучила в первом. Даже шутят, не стали ли они ту́манами восемьмнайцятыми и помнят ли, как шрайбуваты ручкой.

бе́льфер – учитель;

бра́нжа – школярі;

ту́ман вісімнайцятий – тупак;

шрайбува́ти – писати;

Бранжа в ответ шось фафрае, а бельфер говорит, чтобы шпрехали громко. Так, как тириндят на перемене.

фа́фрати – невиразно говорити;

шпре́хати – говорити;

триндіти, тириндіти – теревенити;

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Бранжа же молчит и фыркает. Говорят, что будут блогерами, а учатся пусть шкрабы.

шкраб – учень молодшого класу;

фиркатися – нечемно висловлювати незадоволення;



Какие интересные образовательные слова есть во львовской гваре / Freepik

Бельфер в ответ их бештает и угрожает цваером. Также напоминает, что скоро матура. Она и покажет, кто есть кто.

цва́єр – двійка;

бе́штати – сварити;

мату́ра – іспит зрілості, атестат про середню освіту;

Но так не во всех будах. Это только одна такая история.