Вакации, урлеп или ферии: как колоритно во Львове называют каникулы

В большинстве школ Львова уже начались летние каникулы. Ученики не будут учиться до сентября.

В части учебных заведений школьники идут отдыхать от учебы в эти дни. Как интересно рассказать об их отдыхе на львовском диалекте, расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

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Как интересно во Львове называют каникулы

У тридцатой подборке подскажем, какими интересными словами называют каникулы на Галичине, и пополним ваш словарный запас еще несколькими интересными словечками из львовской гвары.

Когда учебе уже шлюс, каждая школа определяет самостоятельно. И пока бранжа идет отдыхать, бельферы еще должны уладить все бумажные дела в доме.

шлюс – кінець, завершення по навчанню;

бе́льфер – учитель;

бра́нжа – школярі;

бу́да – школа;

А выпускники еще должны сдать матуру, если планируют стать академусами и получить свой первый индекс. То не удивительно, что они такие шнадалави.

мату́ра – іспит зрілості, атестат про середню освіту;

акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;

і́ндекс – залікова книжка;

шнадалавий – заморений, виснажений;

Ну а кто из бахиров веселый – тот бакфиш или шкраб.

шкраб – учень молодшого класу;

ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;

бакфіш – підліток;



Ученики во Львове / Музей науки во Львове

Они сдали все свои скрипты и уже планируют вандлеры, вицечки, куда поедут путешествовать, пока продолжаются ферии и вакации, а родители имеют урлеп.

скрипти – 1) друковані навчальні посібники; 2) рукописи;

вака́ції – канікули;

ва́ндлер – мандрівка;

вицє́чка – екскурсія, мандрівка;

урльоп – відпустка;

фе́рії – канікули;

манджати – мандрувати;

Так что не удивляйтесь, если встретите на улицах города таких шумных детей – даже если они вам похожи на батярню или галастру.

батя́рня – збіговисько шибеників;

галастра – набрід, збіговисько;

Дети просто радуются лету и каникулам.