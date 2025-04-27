Вйо до знимки: во Львове все собираются на цветочную дефиляду

Во Львове наконец – весенняя и теплая погода. Поэтому город превратился в цветочную карту, потому что зацвели сакуры, тюльпаны и магнолии.

А львовяне только этого и ждали. На какую дефиляду сейчас все собираются, расскажет 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

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Сакуры во Львове стали настоящим квестом

У двадцать пятой подборке расскажем, что это делается в городе, когда зацветают сакуры и другие весенние цветы и деревья.

Как только львовяне доели пасхальные куличи и колбаски, сразу берут телефоны, фотоаппараты и идут искать те цветочные локации. В помощь им даже карту специальную сделали, чтобы не пропустить ни одного цветущего дерева в городе. Так и слышится в воздухе: "О Боже, сакура! Сделай мне хороший снимок (укр. ладну знимку). Сакура!".

ладний – гарний;

знимка – фотографія;



Сакура в центре Львова / фото Марии Волошин

Полюбоваться весенним цветом, особенно розовыми цветочками, идут целыми фамулами. Выбираются не как на гайту, а почти, как на дефиляду. Надевают новый ландий анцуг, будто идут в церковь, так, что аж гранадли блестят.

фа́мула – сім'я;

анцуґ – одяг;

га́йту – прогулянка;

дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;

гранадля – шпилька для волосся;



Сакура во Львове / фото Марии Волошин

Возле сакур – шум и глота. Какие-то кобиты уже погандричились, кто должен первая становиться к снимку. Галюкают одна на другую, потому что переживают, что деревьев всем не хватит.

глота – 1) тіснота; 2) натовп;

гандричитися – сперечатися;

галю́кати – кричати на когось;

Всех тех, кто лезет впереди снимка, называют бурмилом и выгоняют из очереди. Пусть идет ловить тюльпаны и виолы.

бурми́ло – необтесаний, некультурний;



Цветы и архитектура во Львове / фото Марии Волошин

Переживают, бедные, что это уже завтра может быть какая холодрыга (знаем мы тот апрель) и те цветы замерзнут на нет. А потому что еще лучше – сейчас будет алярм и они ничего не успеют запечатлеть.

алярм – тривога;

ніц – нічого;

холодрига – сильний холод;

сікор – годинник;

Потом те, кто уже вписался в тот цветочный квест, жалуются, что даже на гаивках в Шевченковском гаю столько километров не намотали, как на том цветочном марафоне по Львову. Ну но теперь имеют самые классные снимки.

А то еще надо в центр успеть взглянуть хоть одним глазом на тюльпаны и на тот цветочный сикор, высаженный виолами.



Тюльпаны в центре Львова / фото Марии Волошин



Цветочные часы во Львове / фото ЛГС

И к Ивану Яковлевичу на магнолии не забыть забежать.



Магнолия возле Дома Франко / фото Дом Франко

Потому что сакуры сакурами, но это уже пора готовиться ко Дню города.