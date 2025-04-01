"Сегодня геци безхосенно": кто во Львове был настоящим мастером шуток
- 1 апреля в мире отмечают День смеха.
- В свое время мастерами шуток во Львове были батяры.
- Кого они выбирали жертвами своих розыгрышей и что тогда творилось на площади Рынок – читайте в нашей подборке.
1 апреля в мире отмечают День смеха. В этот день часто можно услышать разнообразные интересные шутки или стать "жертвой" розыгрыша.
Во Львове за шутки в свое время отвечали батяры. Любили их страшно и разбирались в них как никто. О том духе и интересных моментах Образование 24 расскажет вам в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".
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Кого во Львове называли мантикаптус, академус и магнифика
У двадцать третьей подборке расскажем, как батяры бросались шутками налево и направо и кого выбирали "жертвами". Иногда те вици могли быть даже очень острыми.
Как батяры шли по улице, то могли сыпать шутками в сторону чуть ли не каждого. Потому что это была их суть и часть лозунга: "Любить Львов, женщин и шутить". А если кто не реагировал, то говорили, шо это уважаемый господин академус или вуйко гоноровый.
- акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;
- безхосе́нно – безкоштовно;
- віц – жарт, анекдот;
- вуйко – дядько;
- ґоноровий – гордий;
И дальше себе хвастались: "Только сегодня раздаем геци безхосенно". Потому что где вы такое видели, чтобы батяр шел площадью Рынок и не бросил в кого каким вицом или гецом.
- ба́тяр – шибеник, хуліган, шукач пригод;
- ґе́ца – жарт;
- бігме – далебі, справді;
Любили еще рассказывать всякие истории. Часто даже выдуманные. А если кто не верил, то говорили: "Да бигме так было".
"Благородные бродяги" / кадр из фильма
Ну а как уже увидели какую ладную биню, то включали конкуры и говорили: "Имеете, пани, ладные пазногци". А как девушка одаривала их косым взглядом, понимали: надо "відфастриґува́тися".
- бі́ня – дівчина;
- пазно́гці – нігті;
- конку́ри – залицяння;
- відфастриґува́тися – відчепитися, "відшитися";
Магнифику батяры порой боялись затрагивать и придерживали свои "віци" при себе. Потому что среди таких дам могли попасться еще те гадры.
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- маґніфі́ка – вельможна пані;
- га́дра – сварлива баба;
Ты ей виц – а она тебе целую лекцию, что ты – "тлумак брусоватий і вар'ят квадратовий". И вообще, чего то ты баламкаешься площадью Рынок, как нормальные люди в то время на работе. Да и в макитре у тебя, оказывается, одни драчки и вици.
- брусоватий – необтесаний;
- ва́р'ят – божевільний;
- бала(я)мкатися – хитатися
- драчки – дрібні бійки;
- макі́тра – голова;
После такой приятной речи батяры зажигали дзиґари и спрашивали, почему мамочка такая злая. Говорили, что они такие себе мантикаптусы, и болтали себе со своим "батярским фольклором" дальше.
"Благородные бродяги" / фото Dyvys.info
- дзи́ґар – сигарета;
- мантика́птус – дивак;
- мамця – приємна старша жінка.
Вот такие вот это были "мантикаптусы-хулиганы". А о том, какие секреты видит Львов на День Валентина, мы писали здесь.