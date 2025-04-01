"Сегодня геци безхосенно": кто во Львове был настоящим мастером шуток

1 апреля в мире отмечают День смеха. В этот день часто можно услышать разнообразные интересные шутки или стать "жертвой" розыгрыша.

Во Львове за шутки в свое время отвечали батяры. Любили их страшно и разбирались в них как никто. О том духе и интересных моментах Образование 24 расскажет вам в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

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Кого во Львове называли мантикаптус, академус и магнифика

У двадцать третьей подборке расскажем, как батяры бросались шутками налево и направо и кого выбирали "жертвами". Иногда те вици могли быть даже очень острыми.

Как батяры шли по улице, то могли сыпать шутками в сторону чуть ли не каждого. Потому что это была их суть и часть лозунга: "Любить Львов, женщин и шутить". А если кто не реагировал, то говорили, шо это уважаемый господин академус или вуйко гоноровый.

акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;

безхосе́нно – безкоштовно;

віц – жарт, анекдот;

вуйко – дядько;

ґоноровий – гордий;

И дальше себе хвастались: "Только сегодня раздаем геци безхосенно". Потому что где вы такое видели, чтобы батяр шел площадью Рынок и не бросил в кого каким вицом или гецом.

ба́тяр – шибеник, хуліган, шукач пригод;

ґе́ца – жарт;

бігме – далебі, справді;

Любили еще рассказывать всякие истории. Часто даже выдуманные. А если кто не верил, то говорили: "Да бигме так было".



"Благородные бродяги" / кадр из фильма

Ну а как уже увидели какую ладную биню, то включали конкуры и говорили: "Имеете, пани, ладные пазногци". А как девушка одаривала их косым взглядом, понимали: надо "відфастриґува́тися".

бі́ня – дівчина;

пазно́гці – нігті;

конку́ри – залицяння;

відфастриґува́тися – відчепитися, "відшитися";

Магнифику батяры порой боялись затрагивать и придерживали свои "віци" при себе. Потому что среди таких дам могли попасться еще те гадры.

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маґніфі́ка – вельможна пані;

га́дра – сварлива баба;

Ты ей виц – а она тебе целую лекцию, что ты – "тлумак брусоватий і вар'ят квадратовий". И вообще, чего то ты баламкаешься площадью Рынок, как нормальные люди в то время на работе. Да и в макитре у тебя, оказывается, одни драчки и вици.

брусоватий – необтесаний;

ва́р'ят – божевільний;

бала(я)мкатися – хитатися

драчки – дрібні бійки;

макі́тра – голова;

После такой приятной речи батяры зажигали дзиґари и спрашивали, почему мамочка такая злая. Говорили, что они такие себе мантикаптусы, и болтали себе со своим "батярским фольклором" дальше.



"Благородные бродяги" / фото Dyvys.info

дзи́ґар – сигарета;

мантика́птус – дивак;

мамця – приємна старша жінка.

Вот такие вот это были "мантикаптусы-хулиганы". А о том, какие секреты видит Львов на День Валентина, мы писали здесь.