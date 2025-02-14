Штука, здибанки и берелки: какие секреты видит Львов на День Валентина
14 февраля в мире можно увидеть и услышать множество признаний в чувствах и признаний по случаю Дня влюбленных. Львов – не исключение.
И, что интересно, здесь чуть ли не все посиделки начинаются с чашечки кофе. О традициях города в этот день 24 Канал расскажет в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".
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Как празднуют День Валентина во Львове
У девятнадцатой подборке расскажем, какие секреты признания знают во Львове, чтобы влюбленного/влюбленную не "отшили".
Поэтому, как видите, что женщины на обцасах и в платьях, а мужчины при гальсбиндлях и на бланк даже на мороз идут на шпацирганг и сыплют вицами и конкурами, знайте – это День Валентина. Сегодня все галантны как никогда.
- ґалантний – елегантний;
- соконка, суконка – сукенка;
- шпацірґанґ – прогулянка;
- обца́си – підбори;
- гальсбі́ндель – краватка;
- на бланк – без плаща (пальта);
- віц – жарт, анекдот;
- конку́ри – залицяння;
Забавы сейчас не модные, потому что не актуальны. Но, если есть аттракция между вами, то планируйте здибанку и идите на чашечку кофе в какую прекрасную львовскую ресторацию.
Влюбленные в ресторане во Львове / Фото Romantic.ua
- забава – вечірка;
- філіжа́нка – горнятко, чашка;
- атра́кція – взаємна привабливість;
- здиба́тися – зустрітися;
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Мужчины во Львове хорошо знают: если не хотите, чтобы ваша дзюня вас отфастригувала, купите ей какие-то ладные берелки. Или другую прекрасную мецию. Ну и про бомбоны не забудьте. Подарок обязательно должен быть завернут и с ладной тасемкой.
- бере́лка – прикраса;
- відфастриґува́ти – відчепити, "відшити";
- дзю́ня – дівчина;
- бомбо́ни – цукерки;
- тасє́мка – стрічка;
- ладний – гарний;
- меция – щось незвично вишукане, бажане;
Ну а если пара уже долго вместе, то планируют себе не просто шпацер, а интересную вицечку или тайную оферту.
Ресторан во Львове / Фото: s.citysites.ua
- вицє́чка – екскурсія, мандрівка;
- офе́рта – пропозиція;
- шту́ка – мистецтво;
Потому что во Львове знают: любовь – еще та штука.