Штука, здибанки и берелки: какие секреты видит Львов на День Валентина

14 февраля в мире можно увидеть и услышать множество признаний в чувствах и признаний по случаю Дня влюбленных. Львов – не исключение.

И, что интересно, здесь чуть ли не все посиделки начинаются с чашечки кофе. О традициях города в этот день 24 Канал расскажет в рамках образовательной рубрики "Скажи мне по-галицки".

Интересно Там "Подпольная парцелляция": какие закуски в кнайпах Львова сбивают с ног вкусом и названиями

Как празднуют День Валентина во Львове

У девятнадцатой подборке расскажем, какие секреты признания знают во Львове, чтобы влюбленного/влюбленную не "отшили".

Поэтому, как видите, что женщины на обцасах и в платьях, а мужчины при гальсбиндлях и на бланк даже на мороз идут на шпацирганг и сыплют вицами и конкурами, знайте – это День Валентина. Сегодня все галантны как никогда.

ґалантний – елегантний;

соконка, суконка – сукенка;

шпацірґанґ – прогулянка;

обца́си – підбори;

гальсбі́ндель – краватка;

на бланк – без плаща (пальта);

віц – жарт, анекдот;

конку́ри – залицяння;

Забавы сейчас не модные, потому что не актуальны. Но, если есть аттракция между вами, то планируйте здибанку и идите на чашечку кофе в какую прекрасную львовскую ресторацию.



Влюбленные в ресторане во Львове / Фото Romantic.ua

забава – вечірка;

філіжа́нка – горнятко, чашка;

атра́кція – взаємна привабливість;

здиба́тися – зустрітися;

К теме Заказывайте кваргель, клюски и гербату: какие интересные блюда "прячут" львовские рестораны

Мужчины во Львове хорошо знают: если не хотите, чтобы ваша дзюня вас отфастригувала, купите ей какие-то ладные берелки. Или другую прекрасную мецию. Ну и про бомбоны не забудьте. Подарок обязательно должен быть завернут и с ладной тасемкой.

бере́лка – прикраса;

відфастриґува́ти – відчепити, "відшити";

дзю́ня – дівчина;

бомбо́ни – цукерки;

тасє́мка – стрічка;

ладний – гарний;

меция – щось незвично вишукане, бажане;

Ну а если пара уже долго вместе, то планируют себе не просто шпацер, а интересную вицечку или тайную оферту.



Ресторан во Львове / Фото: s.citysites.ua

вицє́чка – екскурсія, мандрівка;

офе́рта – пропозиція;

шту́ка – мистецтво;

Потому что во Львове знают: любовь – еще та штука.