Магистранты двух специальностей будут сдавать выпускной экзамен

Для выпускников магистратуры по двум специальностям введут единый государственный квалификационный экзамен. В частности, для таких как право и международное право.

Об этом сообщил глава Минобразования Сергей Шкарлетт. И добавил, что пилотирование экзамена запланировано на сентябрь 2023 года.

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Юристы-магистранты будут сдавать выпускной экзамен

Глава МОН также добавил, что полноценное проведение единого государственного квалификационного экзамена для юристов-магистрантов состоится в декабре 2023 года.

Шкарлетт при этом уверен, что в Украине смогут привлечь больше внимания к важности усовершенствования знаний в сфере юридического образования.

Внимание к правам человека гарантирует, что образование – это не только обучение, но и развитие навыков, необходимых для защиты достоинства и прав каждого человека,

– считает министр.

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