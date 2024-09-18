В этом году для студентов из Украины станет доступной программа международных стипендий Сhevening. Она позволяет получить степень магистра от британского правительства, передает ОСВІТА.UA.

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Какие требования к участникам программы?

Программой определены требования к участникам. Принять участие могут граждане Украины, которые имеют диплом бакалавра, минимум два года опыта работы, что эквивалентно 2 800 часам, и обязательно развитые лидерские качества.

По данной программе участники смогут не только бесплатно учиться, но и познавать культуру Соединенного Королевства.

Участники программы получат оплату обучения в университете, ежемесячную стипендию, билеты в Великобританию и обратно, покрытие расходов, связанных с оформлением визы, грант на путешествия на события Chevening в Великобритании и покрытие других расходов, предусмотренных программой.

Что следует сделать, чтобы податься на стипендию

Чтобы податься на стипендию, кандидат должен предоставить:

заполненную онлайн-форму с рассказом о своих лидерских качествах, выбранные магистерские программы и карьерные планы.

приглашение на обучение от британского вуза. Параллельно с заявкой на стипендию вы должны подать документы на три магистерских программы и до 11 июля 2025 года получить подтверждение о поступлении на одну из них.

Кандидат должен успешно пройти собеседование. Среди представленных документов должны быть два рекомендательных письма от представителей академической или профессиональной сферы, если независимая комиссия выберет его онлайн-заявку.

О результатах отбора на каждом этапе кандидат узнает через оповещение на свой электронный адрес.

Размер стипендии тоже не постоянный. Она будет зависеть от того от того, учитесь ли вы в Лондоне, или за его пределами, и ежегодно пересматривается.

Обязательным требованием является возвращение студента в страну гражданства минимум на два года.

Для тех, кто заинтересовался, доступен онлайн-портал через который можно подать заявку. Она и другие документы заполняются на английском языке. Определен конечный срок подачи заявок – 5 ноября в 15:00 по киевскому времени по этой ссылке.