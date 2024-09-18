Цього року для студентів з України стане доступною програма міжнародних стипендій Сhevening. Вона дозволяє здобути ступінь магістра від британського уряду, передає ОСВІТА.UA.

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Які вимоги до учасників програми?

Програмою визначено вимоги до учасників. Узяти участь можуть громадяни України, які мають диплом бакалавра, мінімум два роки досвіду роботи, що еквівалентно 2 800 годинам, та обов’язково розвинені лідерські якості.

За даною програмою учасники зможуть не лише безплатно навчатися, а й пізнавати культуру Сполученого Королівства.

Учасники програми отримають оплату навчання в університеті, щомісячну стипендію, квитки до Великої Британії і назад, покриття витрат, пов’язаних з оформленням візи, грант на подорожі на події Chevening у Великій Британії та покриття інших витрат, які передбачені програмою.

Що слід зробити, щоб податися на стипендію

Щоб податися на стипендію, кандидат має надати:

заповнену онлайн-форму з розповіддю про свої лідерські якості, обрані магістерські програми та кар’єрні плани.

запрошення на навчання від британського вишу. Паралельно з заявкою на стипендію ви маєте подати документи на три магістерських програми і до 11 липня 2025 року отримати підтвердження про вступ на одну з них.

Кандидат має успішно пройти співбесіду. Серед поданих документів мають бути два рекомендаційні листи від представників академічної або професійної сфери, якщо незалежна комісія обере його онлайн-заявку.

Про результати відбору на кожному етапі кандидат дізнається через сповіщення на свою електронну адресу.

Розмір стипендії теж не сталий. Вона залежатиме від того від того, чи навчаєтесь ви у Лондоні, чи за його межами, і щороку переглядається.

Обов’язковою вимогою є повернення студента до країни громадянства мінімум на два роки.

Для тих, хто зацікавився, доступний онлайн-портал через який можна подати заявку. Вона та інші документи заповняються англійською мовою. Визначено кінцевий термін подання заявок – 5 листопада о 15:00 за київським часом за цим посиланням.