Ректор киевского университета пригрозил студентам из-за шуток о Шкарлете

Ректор Национального авиационного университета Максим Луцкий пригрозил студентам. Все из-за шуток об эксчельнике МОН Сергее Шкарлете.

Инцидент произошел на фестивале "Студвесна". Детали сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова.

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Максим Луцкий пригрозил студентам

Депутат уточнила: студенты шутили на сцене на разные темы. Из их уст прозвучали также шутки об эксминистре образования и науки Украины Сергее Шкарлете.

Однако последние не понравились ректору Национального авиационного университета Максиму Луцкому. Он, как пишет Семенова, заявил: "Еще раз увижу, что фамилия министра (Шкарлета – ред.) бросается на пол, я за себя не ручаюсь. Здесь политики не будет".

Луцкий заявил, что Шкарлет многое сделал для университета, поэтому к нему нельзя относиться с неуважением.

Студенты возмутительно отреагировали на угрозы ректора.

Кто такой Максим Луцкий