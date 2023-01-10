"Очередная провокация": в школах Мариуполя разрешили преподавать украинский язык

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе разрешили отдельным школам преподавать украинский язык. Однако только как иностранный и раз в неделю.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что это – очередная информационная провокация относительно украинской идентичности города. И объяснил почему.

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Почему оккупанты разрешили преподавать украинский

По словам Андрющенко, чтобы ребенок учил украинский, его родители должны лично подать заявление на имя директора школы. Педагоги должны преподавать этот предмет бесплатно. За уроки украинского языка зарплату они не получат.

Андрющенко при этом отметил, что репрессивная машина такие "условия" создает, чтобы еще раз продемонстрировать, что условия создали для изучения украинского, а желающих нет.

Пойти учиться – значит попасть на отдельный контроль ФСБ,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя.

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