"Очередная провокация": в школах Мариуполя разрешили преподавать украинский язык
Источник:Петр Андрющенко
Российские захватчики в оккупированном Мариуполе разрешили отдельным школам преподавать украинский язык. Однако только как иностранный и раз в неделю.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что это – очередная информационная провокация относительно украинской идентичности города. И объяснил почему.
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Почему оккупанты разрешили преподавать украинский
По словам Андрющенко, чтобы ребенок учил украинский, его родители должны лично подать заявление на имя директора школы. Педагоги должны преподавать этот предмет бесплатно. За уроки украинского языка зарплату они не получат.
Андрющенко при этом отметил, что репрессивная машина такие "условия" создает, чтобы еще раз продемонстрировать, что условия создали для изучения украинского, а желающих нет.
Пойти учиться – значит попасть на отдельный контроль ФСБ,
– подчеркнул советник мэра Мариуполя.
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Что происходит в Мариуполе: коротко
- 7 января с главной площади Мариуполя исчез русский флаг. Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, таким образом мариупольское сопротивление поздравило Украину с Рождеством.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин наведался в оккупированный россиянами Мариуполь и вычитал главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина и местного гауляйтера Константина Иващенко. Из-за многочисленных жалоб мариупольцев в "приемную Путину" впервые со времен оккупации Пушилин из Иващенко получили на орехи.
- Между оккупантами в Мариуполе нет никакой монолитности, потому что они пытаются делить сферы влияния и деньги. Россияне систематически устраивают перестрелки в оккупированном городе.
- В Мариуполе оккупанты кичатся тем, что якобы ремонтируют жилые дома. Речь идет о восстановлении тех зданий, которые россияне не успели разрушить до основания.