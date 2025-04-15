Почему не стоит говорить "Маша": лучше выберите один из благозвучных украинских вариантов

Украинизация начинается с собственного имени. Вы не выбираете себе имя, но можете выбрать форму обращения к себе.

Очищение языка от суржика и русинизмов стоит начинать с имен. Как русифицировалось известное имя Мария, рассказывает 24 Канал.

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Почему не стоит говорить "Маша"

Одно из древнейших и самых распространенных имен в мире – Мария. Оно во многих языках мира со своим фонетическим звучанием как основной формы, так и ласкательной.

Имя Мария происходит из древнееврейского языка, от Мариам, которое можно перевести как "госпожа", "любимая", "желанная". Однако можно встретить и перевод – "отвергнутая", "печальная".

Это имя относится к библейским, именно так звали Мать Иисуса Христа и Марию Магдалину, образ которой почитают христиане.

В украинском и русском языке полная форма имени имеет похожее звучание – Мария, а вот ласкательные, короткие отличаются – и это важно.

Прежде всего, для украинского не присуще сокращение окончания для украинского не присуще сокращение "-ша" и "-ха", которое есть в русских мужских и женских именах – Даша, Юляша, Ксюша/Ксюша или Илюха, Леша. Именно по нему очень легко определить, как вы обращаетесь к владелице – на украинском или русском.

Поэтому забыли про Машу, как ласкательное украинское обращение. А подберите один из украинских соответствий:

не Маша – а Мария, Маричка, Маруся, Марусенька, Маня, Муся, Маричка, Марийка, Марика и даже Мэри, Мия и Рия.

Вариантов немало и они очень красивые. А если встретите сопротивление – "я Маша, потому что так лучше и я так привыкла", то просто предложите "примерить" один из вариантов. Если нет, то вариант Мария – самая приемлемая форма.

Отправьте композицию знакомой Марии: смотрите видео

Интересное об имени Мария

Это имя можно использовать как второе для мужских имен. Именно так его употребляют с XIV века. Сегодня в Германии утверждено законом, что Мария – единственное женское имя, которое можно использовать в составе мужского. Самые известные его носители: композитор Карл Мария фон Вебер, поэт Райнер Мария Рильке, писатель Эрих Мария Ремарк.

В других языках имя Мария несколько иные формы звучания и написания:

Maria – это латинский международный вариант, популярный во многих странах.

– это латинский международный вариант, популярный во многих странах. Mary – распространена в англоязычных странах. В частности в Великобритании и США в XIX – XX веках.

– распространена в англоязычных странах. В частности в Великобритании и США в XIX – XX веках. Marie – французский вариант имени. Во Франции имя Marie долгое время было одним из самых популярных среди женских имен, а сейчас и мы можем использовать как ласкательную форму.

– французский вариант имени. Во Франции имя Marie долгое время было одним из самых популярных среди женских имен, а сейчас и мы можем использовать как ласкательную форму. Miriam – оригинальное древнееврейское имя, которое сохранилось и по сей день среди иудеев.

– оригинальное древнееврейское имя, которое сохранилось и по сей день среди иудеев. María – испанский вариант, что часто используется в сочетании с другими именами (например, María José, María del Carmen), чтобы подчеркнуть религиозную или культурную принадлежность.

– испанский вариант, что часто используется в сочетании с другими именами (например, María José, María del Carmen), чтобы подчеркнуть религиозную или культурную принадлежность. Marja – финский вариант имени, распространенный в Скандинавских странах.

– финский вариант имени, распространенный в Скандинавских странах. Màiri – шотландское гэльское имя, распространено в пределах кельтских сообществ.

– шотландское гэльское имя, распространено в пределах кельтских сообществ. Marika – популярное в Венгрии и Польше, где имеет как религиозное, так и культурное значение.

– популярное в Венгрии и Польше, где имеет как религиозное, так и культурное значение. А еще есть – Марыся, Мерайя, Марья, Мариам, Мойра, Мора, Майр, Марьям, Мариами, Мерьям, Марион, Мариэль, Мариола, Майкен, Мэрилин, Мара, Ламара.

Напомним, что каждым из этих имен украинцы могут назвать свою дочь, но выберите украинский вариант.