Проходной балл по математике на НМТ – это программа 5-7 класса, – глава УЦОКО

Математика нужна любому человеку хотя бы на базовом, минимальном уровне. Мы живем в очень динамичном мире, где много информации, которую нужно обрабатывать, обрабатывать, считывать различные данные из разных источников.

Об этом заявила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко LB, отмечает 24 Канал. При этом рассказала, на каком уровне знают этот предмет выпускники.

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Нужна ли математика в жизни

Вакуленко говорит, что каждый должен уметь рассчитывать свои финансы. И добавляет: "Математика не нужна в жизни", – очень странное утверждение.

Даже чтобы определить свой конкурсный балл, надо понимать, как перевести тестовые баллы в шкалу 100 – 200, а потом подставить данные в формулу. Вот оно – жизнь и математика,

– отметила она.

И добавила: важно понимать, что НМТ – это экзамен для поступления в ЗВО, а высшее образование – не только набор профессиональных умений и навыков. Это и о способности мыслить, принимать решения, планировать свою профессиональную и личную жизнь.

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Вакуленко считает, что есть логика в том, чтобы иметь разные требования. И уровень ожиданий от специалистов разных направлений подготовки должен быть тоже разным.

Если я поступаю на инженерный факультет – мне необходимы более глубокие математические знания, чем если я поступаю на художественные специальности. Но чтобы это разграничить, не нужны отдельные инструменты. Это заложено в самих условиях приема на обучение: непрофильные предметы имеют самый низкий коэффициент при расчете вступительного балла,

– уточнила она.

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Должны ли хорошо знать математику художники

Если выпускник намерен поступить в художественную академию, то при отборе важнее будет творческий конкурс или балл по другим предметам. А по математике будет достаточно совсем невысокого результата для того, чтобы участвовать в конкурсе в заведение художественного образования.

Фактически нужно получить наименьший проходной балл по математике для доступа к высшему образованию. Этот проходной балл свидетельствует о том, что поступающий знаком с программой пятого, шестого, седьмого класса. Этот минимум нужен всем и одинаков для всех. Порог, который необходимо преодолеть сейчас, – это 15% от общего количества тестовых баллов за тест. По математике – это пять тестовых баллов,

– заявила Вакуленко.

При этом, по ее словам, во время выполнения тестовых заданий в распоряжении поступающих есть справочные материалы – подборки с формулами.