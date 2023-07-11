Эти слова завораживают: что значит "метикувати" и "байдикувати"
11 июля 2023, 17:12Читати новину українською
Украинский язык богат красивыми и оригинальными словами. При этом значение некоторых украинцев могут даже не знать.
В частности, в нашем языке есть такие красивые слова как "метикувати" и "байдикувати". 24 Канал подскажет, что они означают.
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Что означают слова "метикувати" и "байдикувати"
- метикувати (укр.)
Слово "метикувати" имеет такие похожие значение:
- обладать способностью размышлять, думать;
- размышлять над чем-нибудь; размышлять;
- понимать что-то, догадываться о смысле чего-нибудь;
- разбираться в чем-то;
- прикидывать в голове; обдумывать;
- обдумывая, придумывая, совершать что-нибудь.
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- байдикувати (укр.)
А "байдикувати" означает ничего не делать, ничем не заниматься.
Если же вы видите, что кто-то из ваших близких ничего не делает, вы также можете употребить красивый фразеологизм и сказать, что он или она "б'є байдики" (укр.).