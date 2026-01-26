"Испытаю на своих учениках": 12-летний украинец поразил сеть методикой изучения стихов

12-летний Григорий из Одессы поделился интересной методикой с другими учениками. Она помогает легко и быстро запомнить стихотворение.

Парень также предлагает "вооружиться" бумагой и фломастерами. Видео изучения соответствующей методики опубликовал в тиктоке отец парня и преподаватель ораторского искусства Иван Гладырь.

Какую методику предлагает ученик?

Так, школьник предлагает взять лист бумаги и фломастеры и записать первые буквы каждого слова из необходимого вам стихотворения.

Каждая буква на этом листе – это начало одного слова из стихотворения,

– объясняет Григорий в ролике.

Далее он декламирует стихотворение и сразу предлагает зрителям попробовать проверить, что они запомнили с первого раза.

Такую методику оценили даже учителя: похвалили парня.

Методика – супер. Испытаю на своих учениках,

– написал один из педагогов в комментариях к видео.

Что думают украинцы?

В комментариях украинцы высказали свои мысли относительно предложенного парнем. Вот что написали:

Замечательная методика! Проверяла на учениках.

Мой сын – 6 лет – запомнил его по этой технике очень быстро. и уже год прошел, а он его не забывает.

Спасибо за совет, очень интересно!!!

Ничего не запомнила.

