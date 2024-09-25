Министр образования и науки Оксен Лисовой представил стратегию развития МУШ и программу охвата государственной помощью украинских образовательных центров, которые создавались диаспорой в разных странах. Как отметил министр, Международная украинская школа создавалась и работала для детей работников дипломатических представительств Украины, передает Укринформ.

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Но в мире есть много инициатив украинцев как из старой диаспоры, так и тех, которые выехали недавно, из-за полномасштабного вторжения, по созданию образовательных центров, субботних школ, образовательных центров и тому подобное.

Какие изменения ожидают МУШ

Обратите внимание! Международная украинская школа была создана в 2007 году, одной из ее задач было оценивание украинских детей, которые экстерном получали украинское образование за рубежом или в системе центров Международной украинской школы. Сейчас в системе МУШ за рубежом функционирует 42 ячейки.

Международная украинская школа будет иметь два направления работы – собственно школа, предоставления образования и второе – координация всей сети учреждений, любых украинских образовательных центров. А таких центров тысячи. Наша задача предоставить им разнообразную помощь, вывести на определенный уровень стандартов, и прежде всего фокус внимания будет на украиноведческом компоненте, на вопросах и проблематике, которые формируют национальную идентичность,

– сказал Лисовой.

Первый этап реформы – нужно инвентаризировать количество украинских субботних школ, образовательных центров, дошкольных учреждений, и какой объем помощи им нужно предоставить. Предусмотрено создание организационного центра и обеспечить его ресурсами для поддержки ячеек, – отметил министр.

Важно! Поддержка будет методическими, дидактическими материалами, учебниками по запросу ячеек, повышением квалификации работников и тому подобное.

Уже определены сроки: полгода на сбор и анализ информации, а с 1 сентября 2025 года выйти на системное взаимодействие с основными ячейками, которые определят как первую пилотную группу. Также заложены средства в бюджет следующего года на дидактические материалы и учебники для ячеек.

Кандидатов для пилотного проекта МУШ будут выбирать по определенным критериям:

количеству детей, которые посещают ту или иную украинскую школу за рубежом;

расположению там, где живут большие диаспоры украинцев.

Министр сообщил, что дети, которые учатся за рубежом в местной системе образования, и изучают украиноведческий компонент, будут получать полноценное свидетельство об украинском образовании, оценки за универсальные дисциплины будут пересчитываться.

Среди возможностей Международной украинской школы – предоставлять образовательные услуги с использованием онлайн инструментов детям, которые находятся на временно оккупированных территориях.

По состоянию на 3 сентября 2024 года, по данным официального сайта ЕС, в школьные системы 26 стран ЕС интегрированы 849 367 украинских детей. По данным МОН по состоянию на 15 сентября 2024 года, украинская система образования идентифицирует 341 220 детей, которые находятся и учатся за рубежом в украинской школе – онлайн, в семейном формате, экстерном, в дистанционных классах отдельно созданных школ и тому подобное. Такие данные сообщил народный депутат, член комитета образования, науки и инноваций Роман Грищук.

Разница в цифрах из-за того, что не все дети, выехавшие из Украины, учатся в украинских школах. Но важно поддерживать связь с каждым ребенком и способствовать его возвращению на Родину. Такую связь может обеспечить Международная украинская школа, которая будет оказывать поддержку украинским образовательным центрам.