Искореняем суржик: как грамотно и мелодично рассказать о своем языке

21 февраля в мире отмечают Международный день родного языка. Этот праздник стал символом поддержки языкового и культурного наследия народов.

Ведь язык является душой каждого народа. Украинский при этом стал еще и нашей линией обороны от агрессора. Поэтому Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет красиво рассказывать о своем языке.

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Как правильно рассказывать о своем языке

В Украине Международный день родного языка имеет особое значение, ведь наш язык – это символ и неотъемлемая часть истории и борьбы за независимость. Украинский язык на протяжении веков подвергался репрессиям, сотен запретов. А этот праздник напоминает о фундаментальном праве каждого народа общаться на родном языке в своем государстве. Поэтому мы должны лелеять свой украинский.

Поэтому в девяносто девятой подборке подскажем, какие суржиковые слова могут закрадываться в вашей речи, когда вы с восторгом рассказываете о самом красивом языке в мире. При этом поможем не только сделать свою речь грамотнее, но и красочнее.

Язик – мова;

Язык – это орган, а язык – средство общения. Потому что, как писал известный украинский поэт-юморист и сатирик Павел Глазовой, "язик має і корова, але бідна не знає мови".

намікати – натякати;

вспоминати – згадувати;

умнічать – мудрувати;

запомнити – запам'ятати;

вслух – вголос;

Своим собеседникам мы можем что-то "натякнути вголос, не мудруючи" (укр.). При этом вспоминаем или запоминаем интересные слова во время общения с кем-то. Потому что язык – это неотъемлемая часть нации, которую веками передавали как бесценное наследие. И которую мы должны также как сокровище передать потомкам.

часть – частина;

наслєдствіє – спадщина;

потомки – нащадки;

красота – краса;

Ведь в нашем языке – неоценимая красота слова и мелодичности. Потому что украинцы не только говорят. Мы "розмовляємо, балакаємо, базікаємо, патякаємо, мовимо, кажемо, висловлюємо думку, гутаримо, глаголимо" и т.д.



Синонимы к "говорити" / "За мову"

"А наша мова – українська – не лише красива, а й милозвучна, мелодійна, співуча, дзвінка, барвиста, світанкова, вишукана, осяйна, розмаїта".

И как напоминает Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь:

"Украинский язык – наше духовное наследие и залог будущего. Это язык, на котором творили Шевченко и Франко, Леся Украинка и Маруся Чурай, язык, который звучит в песнях наших предков и в молитвах за наших воинов. Это та движущая сила, которая объединила украинцев и весь мир и ведет к победе Украины.

Пока звучит украинский – живет Украина".