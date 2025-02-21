Адже мова є душею кожного народу. Українська при цьому стала ще й нашою лінією оборони від агресора. Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе красиво розповідати про свою мову.

Читайте Не зіпсуйте свято: яких мовних помилок не варто припускатися у День Соборності

Як правильно розповідати про свою мову

В Україні Міжнародний день рідної мови має особливе значення, адже наша мова – це символ та невіддільна частина історії та боротьби за незалежність. Українська мова протягом століть зазнавала репресій, сотень заборон. А це свято нагадує про фундаментальне право кожного народу спілкуватися рідною мовою у своїй державі. Тож ми повинні плекати свою українську.

Тож у дев'яносто дев'ятій добірці підкажемо, які суржикові слова можуть закрадатися у вашому мовленні, коли ви із захватом розповідаєте про найчарівнішу мову у світі. При цьому допоможемо не лише зробити своє мовлення грамотнішим, але й барвистішим.

Язик – мова;

Язик – це орган, а мова – засіб спілкування. Бо, як писав відомий український поет-гуморист і сатирик Павло Глазовий, "язик має і корова, але бідна не знає мови".

намікати – натякати;

вспоминати – згадувати;

умнічать – мудрувати;

запомнити – запам'ятати;

вслух – вголос;

Своїм співрозмовникам ми можемо щось натякнути вголос, не мудруючи. При цьому згадуємо чи запам'ятовуємо цікаві слова під час спілкування з кимось. Бо мова – це невід'ємна частина нацїі, яку віками передавали як неоціненну спадщину. І яку ми повинні також як скарб передати нащадкам.

часть – частина;

наслєдствіє – спадщина;

потомки – нащадки;

красота – краса;

Адже в нашій мові – неоціненна краса слова і мелодійності. Бо українці не лише говорять. Ми розмовляємо, балакаємо, базікаємо, патякаємо, мовимо, кажемо, висловлюємо думку, гутаримо, глаголимо тощо.



Синоніми до "говорити" / "За мову"

А наша мова – українська – не лише красива, а й милозвучна, мелодійна, співуча, дзвінка, барвиста, світанкова, вишукана, осяйна, розмаїта.

І як нагадує Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь:

"Українська мова – наш духовний спадок і запорука майбутнього. Це мова, якою творили Шевченко і Франко, Леся Українка та Маруся Чурай, мова, яка звучить у піснях наших пращурів і в молитвах за наших воїнів. Це та рушійна сила, яка об'єднала українців і весь світ та веде до перемоги України.

Поки звучить українська – живе Україна".