"Мимохить" или "мимохідь": в каких случаях эти слова говорить правильно

В украинском языке можно встретить очень похожие по звучанию слова. Их отличает всего одна буква, которая меняет значение слова на совершенно противоположное.

В каких случаях сказать слово "мимохідь", а в каком – "мимохіть", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на инстаграм kira_art_space.

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Чем отличаются "мимохіДь" и "мимохіТь"

В украинском языке немало слов-паронимов – это слова, достаточно близкие по звуковому составу и звучанию, но разные по значению. Некоторые слова совсем похожи и отличается только одна буква, как, например, удача и вдача. Поэтому следует понимать их значение.

Среди похожих слов – "мимохідь" и "мимохіть", каждое из них – наречие. Схожесть слов настолько похожа по звучанию, что использованное слово понимаешь только по контексту сказанного.

Если кому-то не понятны их значения, то объясняем:

"МимохіДь" – означает "проходя мимо / мимо кого-то, чего-то"; а в переносном значении – не сосредотачиваясь на чем-то, между прочим. Правильным будет и слово мимоходом. "МимохіТь" – означает "без определенного намерения, без участия сознания, вопреки собственной воле; невольно". К каждому из них есть и синонимы, к примеру: мимохіДь сказати – сказати, між іншим;

мимохіДь почути – почути краєм вуха;

мимохіДь глянути – помітити краєм ока. Слово мимохіТь, можно заменить: не навмисно;

нанароком;

без наміру;

випадково;

несподівано;

неочікувано;

знехотя,

мимовільно,

раптово. Что означают слова "мимоходом" и "мимоходом": смотрите видео

А такое каламбурное предложение "Мимохідь хотів напитися води й мимохіть розбив чашку", можно перефразировать – "Води хотів напитися по дорозі й ненароком розбив чашку".

В литературе эти слова используются довольно часто. "Хотіли мимохіДь і ми додому зазирнути, та капітан не дозволив" (Григорій Тютюнник); "Назавтра повинно б розгодинитись", – відзначив мимохіДь Роман (Олесь Гончар). "Повітря було таке п’яне й повне щебетання, що мимохіТь бажалось руху, крику, реготу (Михайло Коцюбинський). "Хатня задуха паморочить голову, руки мимохіТь простягаються до вікна (Дніпрова Чайка).

Используйте эти благозвучные слова и говорите на украинском!