"Мимохить" или "мимохідь": в каких случаях эти слова говорить правильно
- "Мимоходом" и "мимоходом" являются паронимами в украинском языке, имеют похожее звучание, но разное значение.
- Выбор одного из этих слов зависит от контекста, в котором они используются.
В украинском языке можно встретить очень похожие по звучанию слова. Их отличает всего одна буква, которая меняет значение слова на совершенно противоположное.
В каких случаях сказать слово "мимохідь", а в каком – "мимохіть", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на инстаграм kira_art_space.
Смотрите также Значение этих 5 слов вы можете и не знать: проверьте свою эрудицию
Чем отличаются "мимохіДь" и "мимохіТь"
В украинском языке немало слов-паронимов – это слова, достаточно близкие по звуковому составу и звучанию, но разные по значению. Некоторые слова совсем похожи и отличается только одна буква, как, например, удача и вдача. Поэтому следует понимать их значение.
Среди похожих слов – "мимохідь" и "мимохіть", каждое из них – наречие. Схожесть слов настолько похожа по звучанию, что использованное слово понимаешь только по контексту сказанного.
Если кому-то не понятны их значения, то объясняем:
-
мимохіДь сказати – сказати, між іншим;
-
мимохіДь почути – почути краєм вуха;
-
мимохіДь глянути – помітити краєм ока.
- не навмисно;
- нанароком;
- без наміру;
- випадково;
- несподівано;
- неочікувано;
- знехотя,
- мимовільно,
- раптово.
"Хатня задуха паморочить голову, руки мимохіТь простягаються до вікна (Дніпрова Чайка).
Используйте эти благозвучные слова и говорите на украинском!