Какие минимальные баллы ЕВЭ и ЕФВВ для поступления в магистратуру

Чтобы поступить в магистратуру d 2024 годe, большинство абитуриентов должны подать результаты единого вступительного экзамена за этот или прошлый год. Отдельные абитуриенты – еще и результаты единого вступительного экзамена по специальности.

Речь идет о тех, кто поступает на такие специальности отраслей знаний как "Социальные и поведенческие науки", "Управление и администрирование", "Право", "Журналистика", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Образование / Педагогика" (кроме "Физической культуры и спорта"), "Информационные технологии" и "Сфера обслуживания".

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Сколько баллов надо набрать, чтобы иметь шанс стать магистром

Так, чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе в ЗВО, абитуриенты должны преодолеть соответствующий "порог". То есть набрать минимальное количество тестовых баллов, которое равно 100 рейтинговым баллам.

В соответствии с таблицами перевода баллов, утвержденных Минобразования Украины, в 2024 году пороговым баллом для единого вступительного экзамена в блоке иностранного языка является 5 тестовых баллов из 30 возможных.

В блоке ТЗНК также минимальный балл – 5 тестовых баллов из 33 возможных.

Для того, чтобы их набрать, поступающий должен предоставить правильные ответы на 5 тестовых заданий в каждом блоке.

По ЕФВВ, то пороговым баллом для будущих магистрантов, которые должны сдавать этот экзамен, в этом году есть показатель в 35 тестовых баллов из 140 возможных.

То есть поступающий должен предоставить не менее 35 правильных ответов.