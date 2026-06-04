Министр образования и науки Украины прокомментировал слухи о своей отставке

Нардеп Ярослав Железняк заявил, что на следующей неделе могут произойти изменения в правительстве. В частности, вероятно, будут рассматривать вопрос о замене министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Об этом нардеп написал в своем телеграме. Глава МОН рассказал журналистам, будет ли такая отставка, пишет "Интерфакс-Украина".

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Что говорит министр о своей отставке?

Оксен Лисовой заявил, что с ним никто не общался на тему возможного его увольнения.

Я не знаю о постановлении о моем увольнении. Со мной не было никаких разговоров по этому поводу. Собственно, только что разговаривал с премьером, ничего не знаю о моем увольнении,

– заявил чиновник.

И заметил, что вопрос его отставки периодически появляется.

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Кто может быть вместо Лисового?

Железняк также писал: если отставка Лисового состоится, то пока не будут назначаться новый глава ведомства. Вместо этого оставят и.о. руководителя. Относительно того, кто может заменить Лисового, продолжается обсуждение.

Пока самые большие шансы у действующего заместителя МОН Николая Трофименко,

– считает нардеп.

Он также напомнил, что Трофименко являлся ректором Мариупольского государственного университета с 2020 года.

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Что было раньше?