Министр образования сделал заявление о сокращении количества предметов в школах

Количество предметов в школах нужно уменьшить. В общем, она должна быть рациональной.

В этом убежден министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. При этом он не считает, что нужно количество предметов в школах увеличивать.

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Так, министр считает, что количество предметов в школе должно быть рациональным и оно должно быть не увеличено, а уменьшено.

Он также прокомментировал возможность возвращения в школах начальной военной подготовки. По словам Лисового, нужно обсуждать этот вопрос взвешенно.

Для детей важно понимать свою способность противостоять... Мы не должны втягивать детей ментально в войну. Но дать некоторые инструменты, конечно, можно. Поэтому определенный уровень подготовки подросткам для старших классов можно дать,

– подчеркнул глава МОН.

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