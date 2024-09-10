Минобразования меняет процедуру отбора школьных учебников

Тема качества школьных учебников стала одной из самых обсуждаемых в течение последних суток. В МОН Украины отметили, что недопустимая ошибка, обнаруженная в пиктограмме карты Украины в учебнике по украинскому языку для 7 класса, вызвала обсуждение ряда проблем.

Ранее из-за несовершенной процедуры экспертизы после печати в учебниках обнаруживали ошибки не только в оформлении, но и в содержании. Поэтому МОН начало менять процедуру создания учебников. Цель – улучшить их качество, поддержать авторские коллективы и выявлять недостатки перед печатью.

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МОН меняет процедуру отбора школьных учебников

На странице учебника "Украинский язык. 7 класс" издательства "Литера ЛТД" обнаружили карту Украины без Крыма. Что интересно, эти пучебники уже доставили в школы.

В МОН говорят, что эта страница не проходила экспертизу, а появилась на этапе печати. Ведь на экспертизу подают электронную версию (копию, аналог) рукописи оригинала или оригинал макета учебника, которая может не содержать страниц оформления.

Издательство признало ошибку и объяснило ее появление упущением при подготовке учебника к печати. Теперь "Литера ЛТД" за свой счет перепечатает учебники. Тираж отзывают из школ и заново доставят. В электронной библиотеке Института модернизации содержания образования (ИМЗО) разместили учебник с исправленной пиктограммой карты Украины – украинским Крымом.

⁠⁠Сколько из госбюджета потратили на печать учебников по украинскому языку для 7 класса?

На печать выделили около 5,3 миллиона гривен. Дополнительных затрат не будет, ведь издательство должно напечатать новые учебные книги за свой счет.

На каком этапе печать и доставка других учебников?

На 2024 год из госбюджета выделили 1,5 миллиарда гривен на печать учебников (почти на 12% больше, чем в 2023 году). За эти деньги напечатали учебники для 7 классов НУШ. Следовательно, обеспечение учебной литературой выровнялось по времени с переходом учащихся в Новую украинскую школу.

К началу сентября напечатали все 100% – 7,755 миллиона экземпляров учебников. К началу сентября в областные книжные базы доставили 87,1% книг. Также США пообещали, что напечатают учебники для 1 – 2 классов НУШ.

Что делает МОН, чтобы в будущем в учебниках не было ошибок

Уже год МОН работает над перезагрузкой системы учебника. Со 2 сентября 2024 года экспертизу будет обеспечивать Украинский институт развития образования (УИРО).

Новый механизм обеспечения качества учебной литературы будет предусматривать экспертизу материалов перед апробацией, собственно их апробацию в небольшом количестве учебных заведений с последующей обратной связью и усовершенствованием, а также финальную экспертизу перед конкурсным (учительским) отбором учебников учебных заведений. Экспертизу будут проводить новые экспертные комиссии УИРО. В настоящее время идет подбор экспертов.

Учебники, опубликованные по обновленной процедуре, появятся в школах в 2025/2026 учебном году.