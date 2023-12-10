Минобразования назвало категорию студентов, которым могут дать отсрочку

Заместитель министра образования рассказал, что в 2023 году на бакалавриат поступило больше студентов, чем в прошлом. Также ориентировочно 55% студентов являются мужчинами.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал в эфире "Украинского радио", что наибольшее преимущество заметно в магистратуре. Так, 65% контрактников в магистратуре – ребята. Чиновник пояснил, что именно власть планирует менять в вопросе отсрочки от службы в армии, пишет 24 Канал.

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Какие студенты получат отсрочку от службы

Михаил Винницкий рассказал, что большинство студентов на бакалаврате имеют возраст ориентировочно 18 – 21 год. Однако в магистратуру вступают уже старшие мужчины, которые уже призывного или мобилизационного возраста.

Замминистра отметил, что сейчас мобилизационный возраст – это 27 лет. Однако уже принятый Верховной Радой закон, предусматривающий снижение мобилизационного возраста до 25 лет. Президент Украины еще его не подписал.

Заместитель Оксена Лесного объяснил, что часто люди используют высшее образование как средство обходить военную службу. Именно поэтому сейчас в Верховной Раде есть несколько инициатив, которые говорят о том, как с этим справиться, ведь мобилизационный ресурс в Украине проблематичен.

На сегодняшний день предложения, стоящие перед Верховной Радой, фактически сводятся к тому, что если человек получает такой уровень образования впервые, то ему может быть предоставлена отсрочка. Если же ты уже имеешь, например, магистерский уровень, то удвоение того же уровня не дает отсрочки,

– заявил Михаил Винницкий.

Что известно о мобилизации студентов