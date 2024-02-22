Минобразования обнародовало даты регистрации, сдачи и получения результатов НМТ-2024

Министерство образования и науки Украины согласовало и обнародовало календарный план организации и проведения национального мультипредметного теста 2024 года. НМТ в этом году можно сдать в рамках основной и дополнительной сессий.

Так, тестирование будут проводить с 14 мая по 25 июня во время основной сессии и в течение 11 – 19 июля – во время дополнительной. Об этом указано в приказе Минобразования от 22 февраля.

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МОН обнародовало график сдачи НМТ-2024

Участники мультитеста получат результаты до 2 и 26 июля. Дата будет зависеть от того, сдавали ли они экзамен во время основной сессии или дополнительной.

Основная регистрация поступающих на экзамен стартует уже 14 марта. Продлится до 11 апреля.



График проведения НМТ-2024 / УЦОКО

Так, до 15 апреля зарегистрированный участник НМТ сможет в персональном кабинете внести нужные изменения. К примеру, изменить предмет по выбору на другой или населенный пункт, в котором будет сдавать тестирование.

В дополнительный период (10 – 15 мая) могут зарегистрироваться для прохождения НМТ во время дополнительных сессий лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации. А также регистрировавшиеся в основной период регистрации, но им отказали в регистрации. Изменения можно будет внести до 19 мая, отмечают в УЦОКО.

Когда можно загрузить приглашение

С 8 мая зарегистрированные участники основных сессий НМТ смогут загрузить из своих персональных кабинетов приглашения. В нем будет указана дата, время и место проведения НМТ.

Участники же дополнительных сессий смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования с 8 июля. Из соображений безопасности УЦОКО не будет публиковать информацию о том, где на территории Украины состоятся тестирования. Также советует участникам не разглашать, где и когда они будут проходить тестирование.

Когда будут результаты НМТ

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Информацию о результатах основных сессий НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместят в персональных кабинетах участников до 2 июля, дополнительных сессий – до 26 июля.

Ранее мы сообщали, что в одном из облцентров Украины студентам предоставят немалые премии за высокие результаты НМТ.