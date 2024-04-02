Минобразования презентует проект нового закона "О профессиональном образовании"

Минобразования Украины презентует проект нового закона "О профессиональном образовании". Документ должен заложить основу для будущих изменений в сфере.

Законопроект уже опубликовали на сайте ведомства для общественного обсуждения. Оно продлится до 2 мая 2024 года.

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Сферу профессионального образования будет регулировать новый документ

Принятие закона обусловлено потребностью экономики в квалифицированных кадрах, а также запрос на специалистов для будущего восстановления.

В законопроекте описаны изменения, касающиеся активного привлечения бизнеса к образовательному процессу, расширение автономии учреждений, улучшение образовательных программ, дерегуляция сферы, а также обновление терминологии,

– говорят в МОН.

Вице-премьер Михаил Федоров отмечает: хотим сделать много революционных шагов в трансформации профессионального образования, чтобы обеспечивать нашу экономику квалифицированными специалистами, которые будут поддерживать развитие и восстановление нашей страны.

Для этого необходимо развивать, осовременивать и модернизировать профтехи, а также трансформировать систему образования. Один из шагов – изменение законодательства,

– уточнил чиновник.

И добавил, что для разработки законопроекта "О профессиональном образовании" привлекли бизнес и образовательных экспертов, чтобы учесть вызовы и потребности рынка, актуализировать образовательные программы, чтобы в результате построить современную и гибкую систему профессионального образования.

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Что будет в новом законопроекте

В новом законопроекте предлагают больше привлекать бизнес к образовательному процессу через создание в учреждениях коллегиального органа управления наблюдательного совета, участие в разработке новых квалификаций, назначении руководителя и тому подобное.

Документ также предлагает расширить автономию учреждений через возможность осуществления ими хозяйственной деятельности – как государственное (коммунальное) некоммерческое предприятие.

Рассматривают также введение единого уровня профессионального образования (образовательной квалификации) и единого типа заведения – профессионального колледжа.

Сегодня профессиональное образование до сих пор регулируется законом 1998 года. В то же время потребность во внедрении новых подходов и моделей для обучения по профессиям чрезвычайно возросла. Именно поэтому мы разработали новый законопроект, который открывает перед бизнесом уникальные возможности для активного участия в процессе будущих специалистов,

– отметил глава МОН Оксен Лисовой.

Документ также акцентирует на улучшении образовательных программ и учебных планов. В частности, получения профессионального образования по образовательным программам старшей профильной школы профессионального направления.

В МОН также отмечают, что важным изменением является также дерегуляция и дебюрократизация системы профессионального образования. Такие изменения планируют ввести через обеспечение возможности получения профессионального образования без привязки к месту регистрации, четкое разделение полномочий органов управления в сфере и составления образовательных программ на основе профессиональных стандартов и отмены аттестации учреждений.

В законопроекте также предлагают обновить терминологию, в частности изменить название сферы с "профессионально-технической" на "профессиональную", "квалифицированного рабочего" на "специалиста", а также отойти от понятия "ученик", заменив на "студент".