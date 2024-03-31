Однако зачисление поступающих на специальности, которым оказывают особую поддержку, имеет определенные особенности. Детали читайте далее.

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Какие специальности будут иметь особую поддержку государства

При поступлении на указанные специальности для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) применяют отраслевой коэффициент к конкурсному баллу 1,02 для поданных заявлений с приоритетностью 1 и 2.

Также для зачисления на такие специальности поступающим для получения степени бакалавра могут к конкурсному баллу добавлять балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов учреждения высшего образования.

Для специальностей, которым оказывают особую поддержку, также применяют квалификационный минимум государственного заказа – минимальное количество поступающих, которое может быть рекомендовано на открытое конкурсное предложение во время адресного размещения бюджетных мест для открытия набора на него.

Определяют квалификационный минимум государственного заказа учреждения высшего образования. Если квалификационного минимума государственного заказа для открытого конкурсного предложения не установили, его можно считать равным одному месту.

Также высшие учебные заведения могут самостоятельно перераспределять максимальные объемы государственного заказа по любым специальностям в пользу специальностей, которым оказывают особую поддержку.

Кроме того, для указанных специальностей применяют отдельные условия при переводе на вакантные места государственного заказа.

Перечень специальностей, которым предоставляют особую поддержку государства

ОТРАСЛЬ ЗНАНИЙ НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАНИЕ Дошкольное образование Начальное образование Среднее образование (Математика) Среднее образование (Биология и здоровье человека) Среднее образование (Химия) Среднее образование (География) Среднее образование (Физика) Среднее образование (Информатика) Среднее образование (Трудовое обучение и технологии) Среднее образование (Естественные науки) Защита Украины Профессиональное образование (по специализациям) ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Химия Науки о Земле Физика и астрономия Прикладная физика и наноматериалы МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА Математика Статистика МЕХАНИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ Прикладная механика Материаловедение Отраслевое машиностроение Авиационная и ракетно-космическая техника Судостроение Металлургия ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ Электроэнергетика, электротехника и электромеханика Энергетическое машиностроение Атомная энергетика Теплоэнергетика Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика ХИМИЧЕСКАЯ И БИОИНЖЕНЕРИЯ Химические технологии и инженерия ЭЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ Электроника Электронные коммуникации и радиотехника Авионика Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника Информационно-измерительные технологии Микро- и наносистемная техника ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНОЛОГИИ Пищевые технологии Технологии легкой промышленности Технологии защиты окружающей среды Горное дело Нефтегазовая инженерия и технологии Деревообрабатывающие и мебельные технологии АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО Строительство и гражданская инженерия Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии АГРАРНЫЕ НАУКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ Агрономия Защита и карантин растений Садоводство, плодоовощеводство и виноградарство Технология производства и переработки продукции животноводства Лесное хозяйство Садово-парковое хозяйство Водные биоресурсы и аквакультура Агроинженерия ВОЕННЫЕ НАУКИ, НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ Государственная безопасность Безопасность государственной границы Военное управление (по видам вооруженных сил) Обеспечение войск (сил) Вооружение и военная техника ГРАЖДАНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Пожарная безопасность Гражданская безопасность ТРАНСПОРТ Морской и внутренний водный транспорт (кроме специализации Навигация и управление морскими судами) Авиационный транспорт Железнодорожный транспорт Автомобильный транспорт Транспортные технологии (кроме специализации Транспортные технологии (на морском и речном транспорте), Транспортные технологии на воздушном транспорте)