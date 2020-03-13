Минобразования отменяет или переносит олимпиады 2020 из-за карантина: детали
Расписание IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по 26 предметам подвергся изменениям. Большинство из них отменено, а некоторые перенесены на апрель.
Провести олимпиады смогут только по 9 учебным предметам, пишет пресс-служба МОН.
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По словам заместителя министра образования Любомиры Мандзий, те олимпиады которые имеют международный уровень состоятся в апреле.
Нам очень жаль, что в связи с карантином нам пришлось отменить часть четвертых этапов олимпиад. Однако мы смогли оставить, только перенеся даты, олимпиады, которые имеют международный уровень и на которые мы планируем отправлять наших детей за несколько месяцев,
– рассказала Любомира Мандзий.
Список предметов и новые даты олимпиад 2020 года
- Украинский язык и литература – 6-10 апреля, Харьков;
- Математика – 6-10 апреля, Николаев;
- Биология – 12-17 апреля, Одесса;
- География – 6-10 апреля, Черкассы;
- Астрономия – 13-17 апреля, Киев;
- Физика – 5-10 апреля, Решетиловка (Полтавская область);
- Химия – 12-17 апреля, Житомир;
- Экология – 6-10 апреля, Славута (Хмельницкая область);
- Информатика – 12-16 апреля, Кропивницкий.
Расписание олимпиад / инфографика: МОН
Олимпиады по каким предметам отменено
- Английский язык;
- Испанский язык;
- Немецкий язык;
- Французский язык;
- Правоведение;
- История;
- Экономика;
- Информационные технологии;
- Трудовое обучение (технологии);
- Болгарский язык и литература;
- Язык иврит и еврейская литература;
- Молдавский язык и литература;
- Новогреческий язык и литература;
- Польский язык и литература;
- Русский язык и литература;
- Румынский язык и литература;
- Венгерский язык и литература.
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Сколько в Украине в целом школьников?Всего в украинских школах учится больше 3 миллионов 800 тысяч учеников.