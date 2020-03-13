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Минобразования отменяет или переносит олимпиады 2020 из-за карантина: детали

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Расписание IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по 26 предметам подвергся изменениям. Большинство из них отменено, а некоторые перенесены на апрель.

Провести олимпиады смогут только по 9 учебным предметам, пишет пресс-служба МОН.

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По словам заместителя министра образования Любомиры Мандзий, те олимпиады которые имеют международный уровень состоятся в апреле.

Нам очень жаль, что в связи с карантином нам пришлось отменить часть четвертых этапов олимпиад. Однако мы смогли оставить, только перенеся даты, олимпиады, которые имеют международный уровень и на которые мы планируем отправлять наших детей за несколько месяцев,
– рассказала Любомира Мандзий.

Список предметов и новые даты олимпиад 2020 года

  • Украинский язык и литература – 6-10 апреля, Харьков;
  • Математика – 6-10 апреля, Николаев;
  • Биология – 12-17 апреля, Одесса;
  • География – 6-10 апреля, Черкассы;
  • Астрономия – 13-17 апреля, Киев;
  • Физика – 5-10 апреля, Решетиловка (Полтавская область);
  • Химия – 12-17 апреля, Житомир;
  • Экология – 6-10 апреля, Славута (Хмельницкая область);
  • Информатика – 12-16 апреля, Кропивницкий.


Расписание олимпиад / инфографика: МОН

Олимпиады по каким предметам отменено

  • Английский язык;
  • Испанский язык;
  • Немецкий язык;
  • Французский язык;
  • Правоведение;
  • История;
  • Экономика;
  • Информационные технологии;
  • Трудовое обучение (технологии);
  • Болгарский язык и литература;
  • Язык иврит и еврейская литература;
  • Молдавский язык и литература;
  • Новогреческий язык и литература;
  • Польский язык и литература;
  • Русский язык и литература;
  • Румынский язык и литература;
  • Венгерский язык и литература.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Министерство образования и науки Украины Учеба Школьники Школа Образование в Украине
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