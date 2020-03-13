Минобразования отменяет или переносит олимпиады 2020 из-за карантина: детали

Расписание IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад по 26 предметам подвергся изменениям. Большинство из них отменено, а некоторые перенесены на апрель.

Провести олимпиады смогут только по 9 учебным предметам, пишет пресс-служба МОН.

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По словам заместителя министра образования Любомиры Мандзий, те олимпиады которые имеют международный уровень состоятся в апреле.

Нам очень жаль, что в связи с карантином нам пришлось отменить часть четвертых этапов олимпиад. Однако мы смогли оставить, только перенеся даты, олимпиады, которые имеют международный уровень и на которые мы планируем отправлять наших детей за несколько месяцев,

– рассказала Любомира Мандзий.

Список предметов и новые даты олимпиад 2020 года

Украинский язык и литература – 6-10 апреля, Харьков;

Математика – 6-10 апреля, Николаев;

Биология – 12-17 апреля, Одесса;

География – 6-10 апреля, Черкассы;

Астрономия – 13-17 апреля, Киев;

Физика – 5-10 апреля, Решетиловка (Полтавская область);

Химия – 12-17 апреля, Житомир;

Экология – 6-10 апреля, Славута (Хмельницкая область);

Информатика – 12-16 апреля, Кропивницкий.



Расписание олимпиад / инфографика: МОН

Олимпиады по каким предметам отменено

Английский язык;

Испанский язык;

Немецкий язык;

Французский язык;

Правоведение;

История;

Экономика;

Информационные технологии;

Трудовое обучение (технологии);

Болгарский язык и литература;

Язык иврит и еврейская литература;

Молдавский язык и литература;

Новогреческий язык и литература;

Польский язык и литература;

Русский язык и литература;

Румынский язык и литература;

Венгерский язык и литература.

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Сколько в Украине в целом школьников?Всего в украинских школах учится больше 3 миллионов 800 тысяч учеников.