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Міносвіти скасовує або переносить олімпіади 2020 через карантин: деталі

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Міністерство освіти вирішило внести зміни у розклад олімпіади / Hadis Malekie

Розклад IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 26 предметів зазнав змін. Більшість з них скасовано, а деякі перенесені на квітень.

Провести олімпіади зможуть лише з 9 навчальних предметів, пише пресслужба МОН.

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За словами заступниці міністра освіти Любомири Мандзій, ті олімпіади які мають міжнародний рівень відбудуться у квітні.

Нам дуже прикро, що у зв'язку з карантином нам довелося скасувати частину четвертих етапів олімпіад. Однак ми змогли залишити, лише перенісши дати, олімпіади, які мають міжнародний рівень і на які ми плануємо відправляти наших дітей за декілька місяців,
– розповіла Любомира Мандзій.

Список предметів та нові дати олімпіад 2020 року

  • Українська мова і література – 6-10 квітня, Харків;
  • Математика – 6-10 квітня, Миколаїв;
  • Біологія – 12-17 квітня, Одеса;
  • Географія – 6-10 квітня, Черкаси;
  • Астрономія – 13-17 квітня, Київ;
  • Фізика – 5-10 квітня, Решетилівка (Полтавська область);
  • Хімія – 12-17 квітня, Житомир;
  • Екологія – 6-10 квітня, Славута (Хмельницька область);
  • Інформатика – 12-16 квітня, Кропивницький.


Розклад олімпіад / інфографіка: МОН

Олімпіади з яких предметів скасовано

  • Англійська мова;
  • Іспанська мова;
  • Німецька мова;
  • Французька мова;
  • Правознавство;
  • Історія;
  • Економіка;
  • Інформаційні технології;
  • Трудове навчання (технології);
  • Болгарська мова та література;
  • Мова іврит та єврейська література;
  • Молдовська мова та література;
  • Новогрецька мова та література;
  • Польська мова та література;
  • Російська мова та література;
  • Румунська мова та література;
  • Угорська мова та література.

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Міністерство освіти та науки України Освіта Школярі Школа Освіта в Україні
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