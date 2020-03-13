Міносвіти скасовує або переносить олімпіади 2020 через карантин: деталі
Розклад IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 26 предметів зазнав змін. Більшість з них скасовано, а деякі перенесені на квітень.
Провести олімпіади зможуть лише з 9 навчальних предметів, пише пресслужба МОН.
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За словами заступниці міністра освіти Любомири Мандзій, ті олімпіади які мають міжнародний рівень відбудуться у квітні.
Нам дуже прикро, що у зв'язку з карантином нам довелося скасувати частину четвертих етапів олімпіад. Однак ми змогли залишити, лише перенісши дати, олімпіади, які мають міжнародний рівень і на які ми плануємо відправляти наших дітей за декілька місяців,
– розповіла Любомира Мандзій.
Список предметів та нові дати олімпіад 2020 року
- Українська мова і література – 6-10 квітня, Харків;
- Математика – 6-10 квітня, Миколаїв;
- Біологія – 12-17 квітня, Одеса;
- Географія – 6-10 квітня, Черкаси;
- Астрономія – 13-17 квітня, Київ;
- Фізика – 5-10 квітня, Решетилівка (Полтавська область);
- Хімія – 12-17 квітня, Житомир;
- Екологія – 6-10 квітня, Славута (Хмельницька область);
- Інформатика – 12-16 квітня, Кропивницький.
Розклад олімпіад / інфографіка: МОН
Олімпіади з яких предметів скасовано
- Англійська мова;
- Іспанська мова;
- Німецька мова;
- Французька мова;
- Правознавство;
- Історія;
- Економіка;
- Інформаційні технології;
- Трудове навчання (технології);
- Болгарська мова та література;
- Мова іврит та єврейська література;
- Молдовська мова та література;
- Новогрецька мова та література;
- Польська мова та література;
- Російська мова та література;
- Румунська мова та література;
- Угорська мова та література.
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Скільки в Україні загалом школярів?Всього в українських школах навчається понад 3 мільйонів 800 тисяч учнів.