Міносвіти скасовує або переносить олімпіади 2020 через карантин: деталі

Розклад IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 26 предметів зазнав змін. Більшість з них скасовано, а деякі перенесені на квітень.

Провести олімпіади зможуть лише з 9 навчальних предметів, пише пресслужба МОН.

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За словами заступниці міністра освіти Любомири Мандзій, ті олімпіади які мають міжнародний рівень відбудуться у квітні.

Нам дуже прикро, що у зв'язку з карантином нам довелося скасувати частину четвертих етапів олімпіад. Однак ми змогли залишити, лише перенісши дати, олімпіади, які мають міжнародний рівень і на які ми плануємо відправляти наших дітей за декілька місяців,

– розповіла Любомира Мандзій.

Список предметів та нові дати олімпіад 2020 року

Українська мова і література – 6-10 квітня, Харків;

Математика – 6-10 квітня, Миколаїв;

Біологія – 12-17 квітня, Одеса;

Географія – 6-10 квітня, Черкаси;

Астрономія – 13-17 квітня, Київ;

Фізика – 5-10 квітня, Решетилівка (Полтавська область);

Хімія – 12-17 квітня, Житомир;

Екологія – 6-10 квітня, Славута (Хмельницька область);

Інформатика – 12-16 квітня, Кропивницький.



Розклад олімпіад / інфографіка: МОН

Олімпіади з яких предметів скасовано

Англійська мова;

Іспанська мова;

Німецька мова;

Французька мова;

Правознавство;

Історія;

Економіка;

Інформаційні технології;

Трудове навчання (технології);

Болгарська мова та література;

Мова іврит та єврейська література;

Молдовська мова та література;

Новогрецька мова та література;

Польська мова та література;

Російська мова та література;

Румунська мова та література;

Угорська мова та література.

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Скільки в Україні загалом школярів?Всього в українських школах навчається понад 3 мільйонів 800 тисяч учнів.