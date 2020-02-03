Минобразования издало рекомендацию университетам из-за вспышки коронавируса
Министерство образования и науки Украины рекомендует учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые находятся за пределами Украины. Причиной является вспышка эпидемии коронавируса.
Дистанционное обучение рекомендуют для азиатских студентов украинских вузов, которые не могут прибыть в Украину, пишет пресс-служба МОН.
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Такие рекомендации появились в ответ на письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
Наша цель – обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса,
– объяснила такой шаг ведомства министр образования Анна Новосад.
До 10 февраля 2020 года все украинские вузы должны сообщить студентам из Китая и других стран Юго-Восточной Азии о возможности учиться и сдать экзамены дистанционно.
Продолжить обучение стационарно можно будет после нормализации ситуации вокруг коронавируса.
Что сейчас известно о распространении коронавируса
- по состоянию на 3 февраля коронавирусом заболели почти 17 240 человек в Китае;
- за пределами Поднебесной зафиксированы 153 случая;
- всего от коронавируса умерли 362 человека.
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Сколько всего иностранцев учатся в украинских вузах?Всего в украинских университетах учатся около 70 тысяч иностранных студентов. Однако граждане стран Юго-Восточной Азии составляют мизерную долю от всех студентов-иностранцев.