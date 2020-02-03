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Минобразования издало рекомендацию университетам из-за вспышки коронавируса

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Министерство образования хочет предотвратить распространение коронавируса / CNN

Министерство образования и науки Украины рекомендует учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые находятся за пределами Украины. Причиной является вспышка эпидемии коронавируса.

Дистанционное обучение рекомендуют для азиатских студентов украинских вузов, которые не могут прибыть в Украину, пишет пресс-служба МОН.

К слову: Из-за коронавируса учеников из Китая отказались принять в американской школе

Такие рекомендации появились в ответ на письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Наша цель – обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса,
– объяснила такой шаг ведомства министр образования Анна Новосад.

До 10 февраля 2020 года все украинские вузы должны сообщить студентам из Китая и других стран Юго-Восточной Азии о возможности учиться и сдать экзамены дистанционно.

Продолжить обучение стационарно можно будет после нормализации ситуации вокруг коронавируса.

Что сейчас известно о распространении коронавируса

  • по состоянию на 3 февраля коронавирусом заболели почти 17 240 человек в Китае;
  • за пределами Поднебесной зафиксированы 153 случая;
  • всего от коронавируса умерли 362 человека.

Больше о коронавирусе: Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта

Сколько всего иностранцев учатся в украинских вузах?Всего в украинских университетах учатся около 70 тысяч иностранных студентов. Однако граждане стран Юго-Восточной Азии составляют мизерную долю от всех студентов-иностранцев.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Китай Коронавирус 2020 Здоровье Студенты Учеба Высшее образование Образование в Украине
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