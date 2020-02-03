Міносвіти рекомендує університетам забезпечити дистанційне навчання для студентів з Китаю

Міністерство освіти та науки України рекомендує закладам вищої освіти організувати дистанційне навчання для студентів з Китаю та країн Південно-Східної Азії, котрі перебувають за межами України. Причиною є спалах епідемії коронавірусу.

Дистанційне навчання рекомендують для азійських студентів українських вишів, які не можуть прибути до України, пише пресслужба МОН.

До слова: Через коронавірус учнів з Китаю відмовились прийняти в американській школі

Такі рекомендації з'явились у відповідь на лист секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Наша мета – забезпечити безперервність освітнього процесу і водночас максимально врахувати усі обставини, пов‘язані із ситуацією навколо коронавірусу,

– пояснила такий крок відомства міністерка освіти Ганна Новосад.

До 10 лютого 2020 року всі українські виші повинні повідомити студентам з Китаю та інших країн Південно-Східної Азії про змогу навчатися та скласти іспити дистанційно.

Продовжити навчання стаціонарно можна буде після нормалізації ситуації навколо коронавірусу.

Що зараз відомо про поширення коронавірусу

станом на 3 лютого на коронавірус захворіли майже 17 240 осіб в Китаї;

за межами Піднебесної зафіксовано 153 випадки;

загалом від коронавірусу померли 362 людини.

Більше про коронавірус: Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа

Скільки загалом іноземців навчаються в українських вишах?Всього в українських університетах вчаться близько 70 тисяч іноземних студентів. Проте громадяни країн Південно-Східної Азії становлять мізерну частку від усіх студентів-іноземців.