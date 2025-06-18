Креминь назвал важные условия для получения множественного гражданства
- Верховная Рада приняла законопроект о множественном гражданстве.
- Экзамен на знание украинского языка является обязательным условием для множественного гражданства.
Экзамен на знание украинского языка – обязательное условие в принятом законопроекте о множественном гражданстве. А также еще несколько важных условий.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на своей странице в фейсбуке сообщил о принятии законопроекта о множественном гражданстве, а также важные условия его получения, сообщает 24 Канал.
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Какие требования для получения множественного гражданства
Тарас Кремень сообщил, что Верховная Рада приняла законопроект о множественном гражданстве, за который проголосовало 243 депутата. Законопроект принят с учетом, ключевых замечаний и предложений, которые, на этапе рассмотрения, внес Уполномоченный по защите государственного языка Кремень.
Внесенные изменения позволили устранить ряд рисков, которые могли угрожать полноценному функционированию украинского языка как государственного и ограничить права граждан Украины.
Ключевым замечанием стала недопустимость предоставления гражданства иностранцу в упрощенном порядке, а именно без сдачи экзамена по языку, истории Украины и Конституции. Финальная редакция документа его учла.
Поэтому, чтобы стать гражданином Украины обязательное знание государственного языка на уровне не ниже В1. Именно этот уровень позволяет человеку полноценно общаться, получать услуги, участвовать в публичной жизни и реализовывать избирательные права.
Украинский язык – это основа гражданской идентичности. Закон в новой редакции позволяет сохранить единство, избежать дискриминационных норм и предотвратить языковую дезинтеграцию, которая могла бы возникнуть в результате необоснованных исключений для отдельных категорий иностранцев,
– подчеркнул Уполномоченный.
Еще одним важным условием, которое прописано в законопроекте, является учет выдающихся заслуг иностранцев перед Украиной, это касается и военнослужащих-контрактников. Такие лица могут получить гражданство без сдачи языкового экзамена, однако обязаны сдать его в течение установленного срока.
С учетом замечаний, принятый законопроект гарантирует равные языковые условия для всех граждан и усиливает защиту статуса украинского языка в условиях войны.
У пояснительной записке прописан еще ряд важных моментов, которые касаются, как иностранцев, так и граждан Украины, покинувших государство из-за войны. В частности, сохранения ими гражданства Украины.
Множественность гражданства не распространяется на лиц, которые имеют гражданство России (то есть страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором / государством-оккупантом) или государства, которое не признает территориальную целостность и суверенитет Украины.