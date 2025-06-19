Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на своей странице в фейсбуке сообщил о принятии законопроекта о множественном гражданстве, а также важные условия его получения, сообщает 24 Канал.

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Какие требования для получения множественного гражданства

Тарас Кремень сообщил, что Верховная Рада приняла законопроект о множественном гражданстве, за который проголосовало 243 депутата. Законопроект принят с учетом, ключевых замечаний и предложений, которые, на этапе рассмотрения, внес Уполномоченный по защите государственного языка Кремень.

Внесенные изменения позволили устранить ряд рисков, которые могли угрожать полноценному функционированию украинского языка как государственного и ограничить права граждан Украины.

Ключевым замечанием стала недопустимость предоставления гражданства иностранцу в упрощенном порядке, а именно без сдачи экзамена по языку, истории Украины и Конституции. Финальная редакция документа его учла. Поэтому, чтобы стать гражданином Украины обязательное знание государственного языка на уровне не ниже В1. Именно этот уровень позволяет человеку полноценно общаться, получать услуги, участвовать в публичной жизни и реализовывать избирательные права.