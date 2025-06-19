Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на своїй сторінці у фейсбуці повідомив про прийняття законопроєкту про множинне громадянство, а також важливі умови його отримання, повідомляє 24 Канал.

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Які вимоги для отримання множинного громадянства

Тарас Кремінь повідомив, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт про множинне громадянство, за який проголосувало 243 депутати. Законопроєкт ухвалено з врахуванням, ключових зауважень та пропозицій, які, на етапі розгляду, вніс Уповноважений із захисту державної мови Кремінь.

Внесені зміни дозволили усунути низку ризиків, які могли загрожувати повноцінному функціонуванню української мови як державної та обмежити права громадян України.

Ключовим зауваженням стала неприпустимість надання громадянства іноземцеві у спрощеному порядку, а саме без складання іспиту з мови, історії України та Конституції. Фінальна редакція документа його врахувала.

Отож, щоб стати громадянином України обов’язкове знання державної мови на рівні не нижче В1. Саме цей рівень дає змогу людині повноцінно спілкуватися, отримувати послуги, брати участь у публічному житті та реалізовувати виборчі права.

Українська мова – це основа громадянської ідентичності. Закон у новій редакції дозволяє зберегти єдність, уникнути дискримінаційних норм і запобігти мовній дезінтеграції, яка могла б виникнути внаслідок необґрунтованих винятків для окремих категорій іноземців,

– наголосив Уповноважений.

Ще однією важливою умовою, яка прописана в законопроєкті, є врахування визначних заслуг іноземців перед Україною, це стосується і військовослужбовців-контрактників. Такі особи можуть отримати громадянство без складання мовного іспиту, однак зобов’язані скласти його протягом встановленого терміну.

З урахуванням зауважень, ухвалений законопроєкт гарантує рівні мовні умови для всіх громадян та посилює захист статусу української мови в умовах війни.

У пояснювальній записці прописана ще низка важливих моментів, які стосуються як іноземців, так і громадян України, які покинули державу через війну. Зокрема, збереження ними громадянства України.

Множинність громадянства не поширюється на осіб, які мають громадянство Росії (тобто країни, визнаної Верховною Радою державою-агресором / державою-окупантом) або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України.