Будут ли иметь право на отсрочку преподаватели, аспиранты и докторанты
Источник:ТСН
Правительство подало на рассмотрение в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации. В документе определили, в частности, категорию лиц, которые получат право на отсрочку.
К таким лицам относится часть студентов. А предоставят ли право на отсрочку преподавателям, аспирантам и докторантам, читайте далее.
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Будут ли иметь право на отсрочку аспиранты, докторанты и преподаватели
Так, в соответствии с документом не будут мобилизовать:
- докторантов;
- интернов.
Также получат право на отсрочку такие преподаватели и работники учебных заведений:
- научные и научно-педагогические работники вузов и колледжей; научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и / или научную степень;
- педагогические работники училищ;
- учителя.
Заметим, что для отсрочки преподавателям нужно работать в учебных заведениях не менее, чем на 075 ставки.
Раньше мы также сообщали, кому из студентов предоставят право на отсрочку в 2024 году, а кто это право потеряет. Об этом читайте по ссылке.