В МОН рассказали, кому из студентов могут отменить отсрочку
Источник:Украинское радио
Около 55% украинских студентов на сегодняшний день – это мужчины. А на контрактной форме на магистратуре обучается уже 65% ребят.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий. И уточнил, почему разница увеличивается.
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Кому из студентов могут отменить отсрочку
Чиновник отметил: большинство студентов на бакалавриате – это лица в возрасте 18 – 21 год. На магистратуру очень часто поступают люди старшего возраста, призывного или мобилизационного.
Сейчас мобилизационный возраст – 27 лет. Есть закон, принятый ВР, но еще не подписанный президентом, чтобы снизить мобилизационный возраст до 25 лет. Поэтому люди часто используют высшее образование как средство обходить военную службу,
– уточнил Винницкий.
Также сообщил, что в Верховной Раде сейчас несколько инициатив, которые могут изменить ситуацию для части студентов. Ведь, по словам чиновника, мобилизационный ресурс проблематический.
Предложения фактически сводятся к тому, что если человек получает такой уровень образования впервые, то ему может быть предоставлена отсрочка. Если же ты уже имеешь, например, магистерский уровень, то удвоение того же уровня не дает отсрочки,
– отметил Винницкий.
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Кому из студентов могут отменить право на отсрочку
- В украинских вузах учится немало мужчин, которым уже больше 30 лет.
- Это при этом в основном их второе или третье высшее образование.
- Нардепы называют это способом уклонения от мобилизации.
- Все потому, что студенты вузов и колледжей, которые учатся на дневной или дуальной форме, имеют право на отсрочку.
- Не так давно нардепка Марьяна Безуглая при этом заявила, что в ВРУ готовят законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы в Украине.