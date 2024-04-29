Кого из студентов могут мобилизовать в 2024 году

11 апреля Верховная Рада согласовала изменения в закон о мобилизации. 16 апреля документ подписал президент.

Юрист Александр Брыжак рассказал, могут ли после принятых изменений мобилизовать студентов вузов и колледжей. И назвал важный нюанс.

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Имеют ли отсрочку студенты в 2024 году

Юрист говорит: на сегодня не мобилизуют студентов училищ, колледжей, вузов, а также интернов, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов. Но если они выбрали дневную или дуальную формы обучения.

Также Брыжак назвал важный нюанс.

Нет такой отсрочки у тех, кто получает образование не по высшему, чем предыдущий, уровню образования, а по параллельному или ниже. То есть лицо, которое завершило бакалавриат по экономике и получает сейчас бакалаврский уровень высшего образования по менеджменту, а также имеет призывной возраст 25 – 60 лет и мужской пол, может получить повестку,

– подчеркнул он.

И напомнил порядок получения уровней образования указано в статье 10 раздела II закона об образовании.

Профессиональное (профессионально-техническое) образование имеет начальный, базовый и высший уровни. Получение профессионального предвысшего образования предшествует высшему образованию. А высшее образование имеет три уровня: первый (бакалаврский), второй (магистерский) и третий (образовательно-научный, образовательно-творческий),

– уточнил юрист.