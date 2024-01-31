Кабмин определил, кому из студентов предоставят право на отсрочку от мобилизации
31 января 2024, 11:27Читати новину українською
Источник:Верховная Рада
Часть студентов в Украине будет иметь право на отсрочку от мобилизации в 2024 году. Нардепы уже определили, кто именно.
Об этом говорится в обновленном законопроекте о мобилизации который подготовил Кабмин. Чиновники уже подали документ в Верховную Раду на рассмотрение.
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Кто из студентов будет иметь право на отсрочку
Чиновники определили в вышеупомянутом законопроекте перечень лиц не подлежащих призыву в армию. Отдельные категории граждан нашего государства имеют право на отсрочку.
Так в соответствии с документом освобождение от мобилизации на особый период могут предоставить:
- студентам училищ;
- студентам колледжей;
- студентам вузов;
- студентам, которые получают второе и более высшее образование, но на уровне высшем, чем раньше, без учета специальности.
Рада рассмотрит этот документ уже вскоре.
Ранее мы писали о том, кого из студентов могут мобилизовать. Об этом читайте здесь.